Saisonvorbereitung: Diese Testspiele stehen für den GAK an

Rund drei Wochen sind vergangen, seit die Fußballer des Grazer Athletiksportklubs (GAK) am letzten Spieltag der vergangenen Saison ihren Platz in der Bundesliga sichern konnten. Am Mittwoch beginnt die Mannschaft von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer mit der Vorbereitung auf die Saison 2025/26.

GRAZ. Im GAK gibt es über den Sommer einige personelle Veränderungen. Der ungarische Mittelfeldspieler László Kleinheisler wurde nach dem Ende seines Vertrages verabschiedet. Zudem kehrt der 21-jährige Innenverteidiger Antonio Tikvić nach dem Ende seiner Leihe wieder zu seinem Verein zurück. Neu im Trainerteam ist Florian Hart, der als Co-Trainer von der RB-Akademie in Salzburg nach Graz wechselt. Der offizielle Trainingsstart für die Athletiker ist heute (Mittwoch).

Das erste Testspiel steht für die Mannschaft von Cheftrainer Ferdinand Feldhofer am Samstag gegen den Ilzer SV (Ankick: 18 Uhr) an. In der darauffolgenden Woche reisen sie am Donnerstag zu einem Matching gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj nach Windischgarsten. Ein intensives Trainingslager in Loipersdorf erwartet die Spieler vom 29. Juni bis zum 4. Juli.

Testspiele des GAK im Sommer 2025

18. Juni: Ilzer SV – GAK @ Pfeifer Real Arena Ilz

26. Juni: GAK – CFR Cluj @ Alpenstadion Windischgarsten

1. Juli: GAK – FK Vojvodina @ Fußballarena Bad Tatzmannsdorf

4. Juli: GAK – SV Tillmitsch @ Sportplatz SV Lannach

12. Juli: GAK – ASK Voitsberg @ sanSirro Stadion Lebring

15. Juli: GAK – MŠK Žilina @ Sportplatz Hellmonsödt

19. Juli: GAK – Kapfenberger SV @ Sportplatz SV Thörl

Wichtig: Die Anstoßzeiten wurden für alle Spiele auf 18 Uhr festgelegt, können sich jedoch kurzfristig ändern, ebenso wie die Spielorte.

Das könnte dich auch interessieren:

Warum der Stadionausbau in Graz so teuer wäre.

Doppelte Aufstiegsfreude nach Relegation im Unterhaus.

Mountainbike-Profi Max Foidls Liebe zum Schöckl.