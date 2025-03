Salehpour bringt frischen Wind in „Alles ist erleuchtet“ – Entdecken Sie die neue Perspektive!

APA: Sie haben „Alles ist erleuchtet“ bereits vor zehn Jahren in Hannover inszeniert. Warum nehmen Sie sich den Stoff nun wieder vor?

Mina Salehpour: Der Roman ist mir einfach sehr nah. Zuletzt fand ich, dass man dieses Buch in der heutigen Zeit auch ein bisschen anders lesen kann als vor zehn Jahren. Damals habe ich jenen Strang in den Vordergrund gestellt, in dem es um eine Leerstelle in Jonathans Familiengeschichte und damit um seine Identität geht. Jetzt verlagert sich das Hauptaugenmerk zu Alex, dem jungen Ukrainer, der den Amerikaner dolmetschend begleitet. Zur Zeit der Handlung hat die Ukraine gerade ein Jahr ihre „ultramoderne Verfassung“, wie der Autor schreibt. Doch nun, im Jahr 2025, befindet sich dieses Land leider im Krieg.

APA: Was ist die Geschichte von Alex?

Salehpour: Da gibt es seine unheimlich berührende Familiengeschichte, die von einem gewalttätigen Vater und einem schweigenden Großvater geprägt ist. Diese Reise ist für Alex auch eine Möglichkeit, von seiner Vergangenheit zu erzählen und sich neu zu definieren. Eine besonders tiefgehende Szene ist, wenn eine Frau ihn fragt: „Ist der Krieg vorbei?“ Während ich diese Frage vor zehn Jahren mit „Ja“ beantworten konnte, ist die Realität heute eine andere. Heute lautet die Antwort: „Nein, der Krieg ist noch nicht vorbei.“ Diese Entwicklung erfüllt mich mit Gänsehaut, und ich fühle den Ernst der Situation sehr stark.

APA: Wie gehen Sie in der Inszenierung mit dem Krieg in der Ukraine um?

Salehpour: Ich nehme Tagespolitisches ungern eins zu eins mit hinein. Dieser Abend ist eher formal, wie ein Märchen mit vielen Bildern. Die Zuschauer kommen bereits mit einem Wissen über die Nachrichten. Ihnen bleibt überlassen, wo sie emotional andocken wollen. So ermöglichte ich eine persönliche Relevanz der Geschichte für jeden Einzelnen.

APA: Mit Sarah Viktoria Frick, Stefko Hanushevsky, Seán McDonagh und Branko Samarovski haben Sie ein relativ kleines Ensemble. Wie gehen Sie damit um?

Salehpour: Ich habe von dem Auto ausgegangen, in dem sich die Reisegemeinschaft befindet. Darin sitzen der Großvater als Fahrer, sein Enkel Alex als Reiseführer und Dolmetscher, Jonathan Safran Foer – das Alter Ego des Autors – sowie der Hund Sammy Davis Junior Junior (sic!). Alle Darsteller übernehmen von dieser Reisegruppe aus auch andere Rollen, was die Dynamik und Tiefe der Inszenierung verstärkt.

APA: Sie haben auch Ihre Dramatisierung dreier Romane von Ágota Kristóf als Übernahme aus Köln im Akademietheater inszeniert. Was reizt Sie daran, Romanstoffe auf die Bühne zu bringen?

Salehpour: Diese Frage bekomme ich oft gestellt, und ich sehe es als meine Leidenschaft. Von über 50 Inszenierungen sind etwa 25 bis 30 Romanadaptionen. Es gibt mir und meinem Team die Freiheit, Bilder zu erschaffen und die Figuren neu zu interpretieren. Die Bühne wird zu einem kreativen Raum, der die Gedanken der Literatur auf einzigartige Weise zum Leben erweckt.

APA: Sie sind kürzlich 40 Jahre alt geworden und können auf über 50 Inszenierungen zurückblicken. Wie erreichen Sie das?

Salehpour: Ich arbeite einfach sehr viel. Es gab viele wunderbare Angebote, und zu Beginn muss man viel leisten, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch, um sichtbar zu sein.

APA: Wie erleben Sie die Rolle weiblicher Theaterschaffender im Kontext von Machtmissbrauch?

Salehpour: Ich glaube, dass wir uns in einem Wandel zum Besseren befinden, aber es gibt viele Herausforderungen. Wir müssen definieren, wie wir besser miteinander umgehen können, ohne dabei die Kunst zu beschneiden. Der Umgang miteinander sollte ein Selbstverständnis sein, ohne dass immer jemand beobachtet werden muss.

Mein Team arbeitet in vielen europäischen Städten, und ich habe den Eindruck, dass wir im deutschsprachigen Raum noch stark im alten System verhaftet sind. Die Probleme reichen vom traditionellen Hierarchiesystem bis zum signifikanten Gender-Pay-Gap. Im Vergleich dazu haben skandinavische Länder bedeutende Fortschritte gemacht.

APA: Wie empfinden Sie den weltweiten Rechtsruck?

Salehpour: Die allgemeine Stimmung ist geprägt von Besorgnis und Unsicherheit. Viele Menschen fragen sich, was die Zukunft bringt, wenn Freiheiten eingeschränkt werden. Diese Ängste sind besonders spürbar, wenn ich an meine eigene Herkunft denke; meine Mutter erlebte in Iran, wie die Freiheit von einen Tag auf den anderen weggenommen wurde. Solche historischen Lektionen sollten uns klar machen, dass wir wachsam bleiben müssen.

APA: Zurück zu „Alles ist erleuchtet“. Die vierte Generation wächst ohne Zeitzeugen auf. Hat das Einfluss auf die Gedächtniskultur?

Salehpour: Das könnte sein. Ich denke oft darüber nach, wie Erinnerungen uns vor zukünftigen Fehlern schützen können. Foer stellt in seinem Werk fest, dass wir vielleicht glauben, die Vergangenheit nicht zu brauchen, doch sie benötigt uns.

(Das Gespräch führte Sonja Harter/APA)

(S E R V I C E – „Alles ist erleuchtet“ nach dem Roman von Jonathan Safran Foer, Deutsch von Dirk van Gunsteren. Premiere im Akademietheater am 20. März um 19.30 Uhr. Regie: Mina Salehpour, Bühne: Andrea Wagner, Kostüme: Maria Anderski, Komposition: Sandro Tajouri. Mit Sarah Viktoria Frick, Stefko Hanushevsky, Seán McDonagh und Branko Samarovski. Weitere Termine: 25. und 29. März, 13. und 23. April sowie am 3. Mai.)