Salvador-Allende-Hof: 44 Wohnungen im Gemeindebau in Simmering zur Vermietung verfügbar

Ab Montag, dem 14. April, beginnt die Vergabe von insgesamt 44 neuen Gemeindebauwohnungen im Salvador-Allende-Hof. Diese Wohnungen wurden im Zuge der ersten Sanierungsphase auf der Simmeringer Hauptstraße 190-192 errichtet. Anmeldungen sind mit dem Wiener Wohn-Ticket möglich. WIEN/SIMMERING. Der Teil des Salvador-Allende-Hofs, der zwischen 1963 und 1968 erbaut wurde, hat eine umfassende Sanierung erfahren. Laut einer Pressemitteilung von Wiener Wohnen konnte der Heizwärmebedarf um beeindruckende 73 Prozent gesenkt werden, was nicht nur die Energiekosten reduziert, sondern auch den Wohnkomfort erheblich verbessert. Die Sanierung dient nicht ausschließlich der Renovierung bestehender Wohnungen; sie hat auch die Schaffung von 44 neu gestalteten Dachgeschosswohnungen ermöglicht, die vorhandene Flächen optimal nutzen. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Versiegelung weiterer Flächen zu vermeiden und bestehende Liegenschaften effizient zu nutzen. Siehe auch Easter and Art Market – April 12, 2025: Schloss Neugebäude 12.700 Quadratmeter neuer Wohnraum Die neuen Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden. Zum Beispiel wurden zehn der Dachgeschosswohnungen vollständig barrierefrei gestaltet, um auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein komfortables Wohnen zu ermöglichen. Fast alle Wohnungen sind entweder mit einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet, was die Lebensqualität der zukünftigen Bewohner erheblich steigern sollte. „Mit dieser beeindruckenden Kombination von umfassenden Bestandssanierungen und der Errichtung von neuem Wohnraum beweisen wir einmal mehr, warum der soziale Wohnbau international Vorbildwirkung hat“, so Wohnbaustadträtin und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ). Insgesamt werden somit 12.700 Quadratmeter neuen Wohnraums im Salvador-Allende-Hof geschaffen. Siehe auch ÖVP reagiert überrascht: Befremdliche FPÖ-Aussagen beim Stammtisch! Vorausschaubare Entwicklungen Im Rahmen der zweiten Sanierungsphase am Wilhelm-Kess-Platz 29-30 werden weitere 100 Dachgeschosswohnungen geschaffen. Dieses umfangreiche Projekt soll bis Ende 2028 abgeschlossen sein, wobei auch 46 neue Aufzugsanlagen integriert werden, um die Barrierefreiheit zu verbessern. „Moderne Standards und eine erhöhte Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner stehen dabei im Mittelpunkt“, erklärt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket und begründetem Wohnbedarf können sich auf der Website der Wiener Wohnberatung anmelden. Weitere Informationen sind auch unter der Telefonnummer 01 24 111 erhältlich. Siehe auch Open Atelier: Ein Raum für kreative Entfaltung junger Menschen Das könnte dich auch interessieren:

