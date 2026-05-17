Salzburg Marathon 2026: Rekordteilnahme und Vorjahressieger sorgen für Spannung im Rennen

Salzburg Marathon 2026: Vorjahressieger am Start und Teilnehmerrekord

In der Stadt Salzburg findet am 17. Mai 2026 der Salzburg Marathon statt. In der Landeshauptstadt gehen dabei in verschiedenen Bewerben bis zu 10.000 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Die Vorjahressieger des Marathons, Lukas Hollaus und Eva Wutti, nehmen erneut teil. Für die Veranstaltung wird eher kühles Wetter erwartet, zudem wird mit weniger Regen gerechnet, als zunächst befürchtet worden war.

Großes Teilnehmerfeld und fast ausgebuchte Bewerbe

Organisator des Salzburg Marathons ist Markus Langer. Er erklärte, dass 2026 so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie noch nie am Start sind. Besonders der Marathon-Bewerb verzeichnet demnach ein Plus von 40 Prozent.

Langer zufolge sind die Bewerbe des Salzburg Marathons 2026 fast alle ausgebucht, auch die Restplätze seien vergriffen. Bei den Unter-35-Jährigen sind Frauen in der Überzahl. Gleichzeitig stießen die Veranstalter beim Teilnehmerfeld zunehmend an eine Kapazitätsgrenze.

Als Grund dafür nannte Langer die Begrenzungen durch die Stadtgröße Salzburgs und die Straßen. Im Zielbereich vor dem Festspielhaus könnten nicht mehr Teilnehmende untergebracht werden. Die Bewerbe seien deshalb beschränkt worden, um die Qualität zu erhalten.

Strecke, Startzeiten und Zieleinlauf

Der Start für Marathon und Halbmarathon erfolgt um 8.30 Uhr auf der Staatsbrücke im Salzburger Stadtzentrum. Das Ziel liegt vor dem Festspielhaus mit Blick auf die Festung Hohensalzburg.

Vorjahressieger mit klaren Ansagen

Lukas Hollaus startet für die Union Salzburg Leichtathletik. Er kündigte an, den Lauf sehr ambitioniert und offensiv anzugehen und schneller zu starten als im Vorjahr. Zudem gab er an, seine persönliche Bestzeit von 2:17 Stunden unterbieten zu wollen.

Eva Wutti startet für den Club Run Austria. Sie bezeichnete ihre Teilnahme im Vorjahr als eine sehr schöne Erfahrung. Insgesamt, so Wutti, boome der Laufsport, und die Stimmung bei den Rennen werde gefühlt jedes Jahr besser.