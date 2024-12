Salzburg scheitert dramatisch – 0:6-Niederlage gegen Färjestad katapultiert sie aus dem CHL-Halbfinale!

Das Bullen-Team von Head Coach Oliver David kämpfte im ersten Abschnitt mit Geschick und etwas Glück und hielt das Spiel bis zum 0:0. Doch im zweiten Drittel fielen die Tore, und der zehnfache schwedische Meister zog durch folgende Treffer davon:

Lucas Forsell (22.)

Marcus Westfalt (26.)

Axel Bergkvist (32.)

Im Schlussdrittel kam zusätzliches Pech hinzu: Alexander Ljungkrantz, der direkt von der Strafbank ins Spiel kam, nutzte seine Chance und überwand Atte Tolvanen im Tor (49.). Weitere Tore für die Gastgeber erzielten:

David Tomasek (50.)

Oskar Steen via Empty-Net-Treffer (57.)

Durch diese Niederlage verpasste Salzburg das zweite CHL-Halbfinale in der Vereinsgeschichte, nachdem das erste im Jahr 2019 erreicht worden war. Für das Team von Coach David geht es am Freitag mit einem ICE-Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana weiter. Färjestad wird im Halbfinale auf Sparta Prag treffen, das in einem dramatischen Spiel bei den Växjö Lakers mit einem 6:4-Overtime-Sieg den Einzug ins Halbfinale sicherte.

Champions Hockey League – Viertelfinal-Rückspiel: Färjestad Karlstad – Red Bull Salzburg 6:0 (0:0, 3:0, 3:0). Tore: Forsell (22.), Westfalt (26.), Bergkvist (32.), Ljungkrantz (49.), Tomasek (50.), Steen (57.)