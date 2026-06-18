Salzburg steckt 20 Millionen Euro in Hochwasserschutz bis 2030

Salzburg investiert bis 2030 rund 20 Millionen Euro in den Hochwasserschutz

Die Salzburger Landesregierung hat beschlossen, bis zum Jahr 2030 rund 20 Millionen Euro in den Hochwasserschutz zu investieren. Schwerpunkte sind der Oberpinzgau sowie die Antheringer Au im Flachgau. Zuständig für das Ressort ist Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP).

Projekt Hintersee-Mittersill: Bau startet im Herbst

Ein zentrales Vorhaben ist das Projekt Hintersee-Mittersill, das das Land gemeinsam mit dem Wasserverband Salzach Oberpinzgau umsetzt. Es ist Teil eines großangelegten Hochwasserschutzprogramms für den Oberpinzgau. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,67 Millionen Euro, wovon das Land 90 Prozent trägt. Einsprüche zweier Naturschutzorganisationen gegen das Projekt konnten inzwischen geklärt werden. Ab Herbst sollen die Bauarbeiten beim Hintersee im Felbertal beginnen.

Zusätzlich wird eine kurzfristig umsetzbare Optimierung des bestehenden Rückhaltebeckens Mittersill im Bereich des Rettenbachs geprüft. Auch hier ist ein Baubeginn im kommenden Herbst vorgesehen.

Größtes Projekt in Hollersbach verzögert sich

Das volumenmäßig größte Hochwasserschutzprojekt im Oberpinzgau befindet sich in Hollersbach und umfasst ein Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro. Das Vorhaben verzögert sich weiter, da die Förderzusage des Bundes noch aussteht.

Antheringer Au: Schutz für Wohngebäude und Infrastruktur

Im Flachgau soll im Bereich Weitwörth der Hochwasserschutz bei der Antheringer Au ausgebaut werden. Das Projekt ist mit rund sieben Millionen Euro veranschlagt, wovon sich das Land mit mindestens 50 Prozent beteiligt. Geschützt werden sollen Wohngebäude, Gewerbebetriebe sowie wichtige Infrastruktur – darunter ein Abschnitt der Salzburger Lokalbahn und Flächen, auf denen künftig die Remise der Salzburger Lokalbahn sowie ein Park-and-Ride-Objekt entstehen sollen.