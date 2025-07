Salzburger Festspiele: Erleben Sie den gnadenlosen Kampf in ‚Cesare‘!

Vor allem die vielen Da-Capo-Arien und Rezitative stellen besondere Anforderungen an die Darsteller, betonten beide Künstler. „Ich habe versucht, den Ansatz und die Grundlage herauszufinden, warum es die Da Capos gibt, und mit der Zeit auch begonnen, es zu verstehen. Diese musikalischen Strukturen spiegeln auch den Verlauf des Lebens wider“, erklärte der Regisseur Dmitri Tcherniakov. Emmanuelle Haïm, musikalische Leiterin, trägt dazu bei, dass das Stück durch die Da Capos und Rezitative nicht zu stark fragmentiert wird. „Wir möchten auch verhindern, dass das Publikum nach den Arien applaudiert, um die fließende Erzählung aufrechtzuerhalten“, fügte sie hinzu.

Während Die musikalische Leiterin Haïm mit ihrem Orchester Le Concert d’Astrée bestens mit der Barockmusik vertraut ist, betritt der russische Regisseur Tcherniakov hier Neuland und spricht von „Schwerarbeit“. Im Mittelpunkt des Werks stehen acht Figuren, die sich in einem ständigen Konflikt zueinander befinden. „Es gibt keine Gnade – entweder man trifft oder man wird getroffen“, so Tcherniakov. Alle Hierarchien der Vergangenheit seien aufgehoben, was die Konfrontation der Charaktere verstärkt. Auch wenn die weltpolitische Situation uns allen nahegeht, versucht die Oper, universelle Gefühle darzustellen: Hass, Entmenschlichung und Dämonisierung. „Aber wir wissen, dass dies uns näher gerückt ist“, ergänzte er.

Die bisherigen Proben verlaufen laut Haïm sehr positiv. „Die Sänger zeigen außergewöhnliche Präsenz auf der Bühne. Sie agieren ohne Angst und tun, was von ihnen verlangt wird – das ist wirklich beeindruckend“, lobte Tcherniakov. Die Bühne wird nahezu bis zum Publikum reichen, sodass die Zuschauer vielleicht nur zwei oder drei Meter von den Darstellern entfernt sitzen. „Sie sehen alles, die Sänger haben nichts zu verbergen, sie sind also psychologisch nackt“, erläuterte er.

Bei den Salzburger Festspielen ist die Händel-Oper „Giulio Cesare in Egitto“ die erste gemeinsame Produktion von Tcherniakov und Haïm. Der Erfolg dieser Zusammenarbeit zeigte sich bereits im letzten Jahr, als sie für das Gluck-Projekt „Iphigénie en Aulide – Iphigénie en Tauride“ in Aix-en-Provence als beste Produktion des Jahres bei den International Opera Awards 2024 ausgezeichnet wurden. Haïm ist bereits erfahren im Umgang mit dem Cembalo auf der Bühne, während Salzburg für Tcherniakov Neuland darstellt. Er selbst kennt die Stadt jedoch bereits; 1991 war er hier als Austauschschüler.

(SERVICE)

Oper: „Giulio Cesare in Egitto“

Komponist: Georg Friedrich Händel

Libretto: Nicola Francesco Haym

Musikalische Leitung: Emmanuelle Haïm

Regie: Dmitri Tcherniakov

Kostüme: Elena Zaytseva

Dramaturgie: Tatiana Werestchagina

Lichtdesign: Gleb Filshtinsky

Besetzung: Christophe Dumaux – Giulio Cesare Olga Kulchynska – Cleopatra Lucile Richardot – Cornelia Federico Fiorio – Sesto Yuriy Mynenko – Tolomeo Andrey Zhilikhovsky – Achilla Jake Ingbar – Nireno Robert Raso – Curio

Premiere: 26. Juli 2025 um 18 Uhr im Haus für Mozart

Weitere Aufführungen: 29. Juli, 3. August, 6. August, 11. August, 14. August und 17. August

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bevorstehende Produktion von „Giulio Cesare in Egitto“ unter der Leitung von Haïm und Tcherniakov sowohl musikalisch als auch inszenatorisch einen spannenden Zugang zur Barockoper bietet. Die kreative Zusammenarbeit dieser beiden Talente verspricht, die Zuschauer mit einer fesselnden Darbietung zu begeistern.