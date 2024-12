Salzburger Festspiele: Ex-Schauspielchefin kracht zurück – Die ganze Wahrheit!

Es ist „unschwer zu erraten, dass ich nach den Geschehnissen in Bezug auf mich in Salzburg von Gefühlen überwältigt bin“, äußerte die Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin, deren Salzburger Vertrag bis 2026 gelaufen wäre, in einer Mitteilung zur APA. Ihre „sehr emotionale und persönliche Erklärung dazu“ wird auf Anraten ihrer Rechtsanwälte jedoch nicht veröffentlicht.

In einem Schreiben, das der APA vorliegt, wird von ihrem Anwalt Gerald Ganzger erklärt:

„Frau Davydova hat keinen Entlassungsgrund gesetzt.“

Die von den Festspielen verbreitete Behauptung, Davydova hätte eine konkurrenzierende, nicht genehmigte Nebentätigkeit ausgeübt, sei unrichtig.

Ihre „Nebenbeschäftigung“ bestand darin, „dass Frau Davydova völlig unentgeltlich“ eines der zwei Mitglieder des künstlerischen Komitees des „The Voices Performing Arts Festival“ in Berlin war.

Dieses Festival ist eine künstlerische Plattform für vertriebene Künstler, hauptsächlich für politische Emigranten aus Russland.

Gerald Ganzger führt aus:

„Diese völlig unentgeltliche, rein humanitäre und philanthropische Tätigkeit für geflohene russische Künstler wurde von den Salzburger Festspielen rechtswidrig als Vorwand genutzt, um Frau Davydova loszuwerden.“

Davydova werde diese „ungerechtfertigte Entlassung nicht akzeptieren“ und alle rechtlichen Mittel dagegen ausschöpfen.

Die Salzburger Festspiele werten ihr Engagement in Berlin jedoch als „weder angezeigte noch genehmigte Tätigkeit“ und als Verletzung ihres Vertrages. Der deutsche Musikmanager und frühere Chef des Wiener Konzerthauses, Karsten Witt, der über die Plattform CLSX.de das 2023 erstmals veranstaltete „Voices“-Festival organisierte, wird im „Kurier“ zitiert:

„Es war naheliegend, Marina Davydova als Expertin anzusprechen. Sie hat uns Ratschläge gegeben und mit Kontakten weitergeholfen. Mehr war es nicht. Sie ist weder aufgetreten, noch ist sie von uns bezahlt worden.“

Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, erklärte gegenüber Ö1:



„Es gibt ganz klare Regeln für Nebenbeschäftigungen.“

Er stellte klar, dass keine anderen Gründe wie künstlerische Differenzen oder atmosphärische Störungen vorlagen. Hinterhäuser will über die zukünftige Schauspielleitung eigenständig entscheiden, ohne eine Ausschreibung durchzuführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation zwischen Marina Davydova und den Salzburger Festspielen weiterhin angespannt ist, und Davydova plant, rechtliche Schritte einzuleiten, um gegen ihre Entlassung vorzugehen.