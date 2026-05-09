Salzburger Leiner-Areal: Großer Parkplatz wandelt sich zum Gebrauchtwagen-Marktplatz

Ehemaliger Leiner-Parkplatz in Salzburg-Süd wird vorübergehend gewerblich genutzt

Der große Parkplatz vor dem ehemaligen Möbelhaus Leiner in Salzburg-Süd soll kommerziell genutzt und an einen Gebrauchtwagenhändler vermietet werden. Die Zwischennutzung betrifft den früheren Kundenparkplatz beim Ginzkeyplatz.

Das 13.000 Quadratmeter große Grundstück beim Ginzkeyplatz gehört der Supernova Gruppe, einem internationalen Immobilienunternehmen mit Sitz in Graz. Seit dem Konkurs der Möbelkette Leiner im vergangenen Jahr ist das Areal ungenutzt.

Die Supernova Gruppe will den Parkplatz zumindest vorübergehend an einen steirischen Gebrauchtwagenhändler vermieten. Mit orangen Plakaten an den Scheiben und der Eingangstür des ehemaligen Möbelgeschäfts wird bereits für die Neueröffnung des Gebrauchtwagenhändlers geworben.

Parallel dazu läuft der Architektenwettbewerb für den Umbau des ehemaligen Leiner-Gebäudes in Salzburg-Süd weiter. An den Plänen für den Standort und am bevorstehenden Umbau ändert die Zwischennutzung des Parkplatzes nach Angaben der Betreiber nichts.

Die Supernova Gruppe plant gemeinsam mit der Salzburg Wohnbau, an dem Standort Wohnungen, Gewerbeflächen und einen Kindergarten zu errichten. Die endgültige Entscheidung für den Umbau des Gebäudes soll bis Ende des Jahres feststehen. Ein Baubeginn ist nach Angaben der Supernova Gruppe frühestens im kommenden Jahr realistisch.