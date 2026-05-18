Salzburger Stadtsenat vor Entscheidung: 400.000 Euro Förderung für UEFA-Supercup 2026

Salzburger Stadtsenat entscheidet über Förderung für UEFA-Supercup 2026

Im Salzburger Stadtsenat soll am Montagnachmittag eine Entscheidung über die finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand am UEFA-Supercup fallen. Das Spiel ist für den 12. August im Stadion in Wals-Siezenheim angesetzt.

Gegenstand der Entscheidung ist ein Zuschuss von insgesamt 400.000 Euro für Maßnahmen rund um die Veranstaltung. Die Zustimmung zur Förderung im Stadtsenat und anschließend im Gemeinderat gilt als politisch abgesichert.

Die Summe von 400.000 Euro soll für Promotionmaßnahmen, Fan-Festivals und weitere Rahmenveranstaltungen rund um das Spiel verwendet werden. Finanziert werden soll der Betrag gemeinsam von Stadt Salzburg, Land Salzburg, dem Tourismusförderungsfonds und der Tourismus Salzburg GmbH.

Der UEFA-Supercup ist ein Bewerb, bei dem die Sieger der Champions League und der Europa League im Stadion in Wals-Siezenheim aufeinandertreffen. Die UEFA hat für die Veranstaltung rund 800 Hotelzimmer reserviert.

Befürworter der Förderung verweisen auf eine erwartete wirtschaftliche Wirkung des Bewerbs. Genannt werden vor allem internationale Aufmerksamkeit, zusätzliche Nächtigungen sowie Mehrumsätze in Gastronomie und Handel. Die Regierungsparteien unterstützen die geplante Förderung und erwarten sich positive Effekte für den Tourismusstandort Salzburg.

Kritik gibt es am Einsatz öffentlicher Gelder für eine Veranstaltung der UEFA. Kritiker halten es für schwer nachvollziehbar, dass Steuermittel für ein einzelnes Fußballspiel und dessen Begleitprogramm eingesetzt werden sollen. Die KPÖ kündigte an, im Gemeinderat gegen die Förderung zu stimmen.

Von Seiten der Stadt wird argumentiert, Salzburg sei als offizielle Host City verpflichtet, bestimmte Leistungen und Rahmenbedingungen bereitzustellen. Dazu zählen nach Angaben der Stadt Fan-Zonen und touristische Begleitmaßnahmen. Unklar ist, warum die Stadt Salzburg als Gastgeberstadt auftritt, obwohl das Stadion in Wals-Siezenheim nicht auf Stadtgebiet liegt.