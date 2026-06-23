Salzburgs Arbeitskräftepotenzial sinkt bis 2080 um fast 60.000 Menschen

Prognose: Zahl der Erwerbsfähigen in Salzburg sinkt bis 2080 auf rund 250.000

Im Bundesland Salzburg leben derzeit rund 310.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter. Laut einer Prognose wird diese Zahl bis 2050 auf etwa 280.000 und bis 2080 weiter auf rund 250.000 sinken.

Österreichweit geht das Arbeitskräftepotenzial der Prognose zufolge im Schnitt um knapp zehn Prozent zurück. Besonders stark betroffen sind demnach die westlichen Bundesländer Salzburg, Tirol und Kärnten.

Wien als Ausnahme

Eine andere Entwicklung zeichnet sich laut Prognose für Wien ab: Dort wächst der Arbeitsmarkt durch Zuzug noch bis etwa 2050.

Ältere Erwerbstätige gewinnen an Gewicht

Bereits heute ist etwa jede fünfte Person im Erwerbsleben über 55 Jahre alt. Der Anteil älterer Erwerbstätiger am Arbeitsmarkt steigt der Tendenz nach weiter an.