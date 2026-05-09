Salzburgs Liebesbeweis an Mütter: Rekordausgaben von 25 Millionen Euro erwartet

Ausgaben zum Muttertag in Salzburg steigen deutlich

In Salzburg geben Menschen heuer im Schnitt fast 90 Euro für Muttertagsgeschenke aus. Das geht aus einer Erhebung der Wirtschaftskammer Salzburg hervor.

Die gesamten Ausgaben zum Muttertag werden demnach in diesem Jahr voraussichtlich rund 25 Millionen Euro betragen.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kopf sind damit deutlich gestiegen: Im Vorjahr lagen sie bei rund 60 Euro, nun bei rund 90 Euro. Auch das gesamte Ausgabevolumen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, als in Salzburg rund 23 Millionen Euro für den Muttertag ausgegeben wurden.

Drei von vier Salzburgerinnen und Salzburgern planen, ihre Mutter zum Muttertag zu beschenken. Die Geschenke werden überwiegend im stationären Handel gekauft.

Blumen und Pflanzen sind auch heuer das am häufigsten gewählte Muttertagsgeschenk in Salzburg. Für Floristinnen und Floristen zählt der Muttertag zu den verkaufsstärksten Tagen des Jahres.

Nach Blumen folgen mit deutlichem Abstand Restaurantbesuche, Süßigkeiten und Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen als bevorzugte Muttertagsgeschenke.