Salzburgs Pflege-Lehre: Jetzt ohne Wechsel nach Innsbruck dank neuem Bildungsstandort

Pflege-Lehre wird ab Herbst vollständig in Salzburg angeboten

Die Pflege-Lehre kann ab Herbst vollständig in Salzburg absolviert werden. Bisher mussten Lehrlinge für einen Teil des Unterrichts in die Berufsschule nach Innsbruck wechseln.

In Salzburg wird seit zwei Jahren eine Pflege-Lehre ab 15 Jahren angeboten. Derzeit absolvieren 36 Jugendliche aus Salzburg diese Ausbildung, die je nach Ausbildungsweg drei oder vier Jahre bis zum Abschluss dauert.

Neuer Bildungsstandort in der Stadt Salzburg

Herzstück der Umstellung ist ein neuer Bildungsstandort in der Stadt Salzburg. Künftig übernimmt die Landesberufsschule in der Erzherzog-Eugen-Straße jene zehn Wochen Unterricht, die bisher in Innsbruck abgehalten wurden. Damit kann die gesamte Pflege-Lehre in Salzburg abgeschlossen werden.

Mehrere Klassenzimmer der Landesberufsschule werden dafür während der Sommermonate umgebaut. Nach Angaben von Christoph Burgschwaiger, Koordinator des Umbaus von der Salzburger Bildungsdirektion, wird in den neuen Räumen ein Klinikbereich nachgestellt. Außerdem sollen ein Pflegewohnheim mit Pflegebett sowie ein privater Bereich mit engem Bad nachempfunden werden, um dort den Umgang mit solchen räumlichen Bedingungen zu üben.

Ausbildung in Betrieben und Betreuung der Jugendlichen

Den Großteil ihrer Ausbildung verbringen die Jugendlichen in Spitälern und Seniorenheimen. Dort absolvieren sie die praktische Lehre, begleitet von Betreuung und regelmäßiger Supervision.

Nach Angaben aus der Politik interessieren sich besonders Jugendliche aus Landregionen wie dem Pinzgau und dem Pongau für die Pflege-Lehre. Die Schule rechnet in den kommenden beiden Jahren mit 40 bis 50 zusätzlichen Pflege-Lehrlingen.

Rolle der Betriebe und Einschätzung der Landesrätin

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) berichtet, dass Betriebe zu Beginn der Pflege-Lehre zurückhaltend und skeptisch gewesen seien. Mittlerweile sehe man in den Einrichtungen, wie Pflege-Lehrlinge gut eingesetzt werden könnten und welche Aufgaben ihnen übertragbar seien.

Nach Darstellung von Gutschi steigern sich die Einsatzbereiche der Lehrlinge im Verlauf der Ausbildung bis zum Abschluss. Sie betont, dass für 15-jährige Lehrlinge keine zu großen Belastungen in Pflegesituationen entstünden. Lehrlinge, die sich für diesen Weg entschieden hätten, hätten sich begeistert gezeigt und würden die Tätigkeit nicht als Belastung empfinden.