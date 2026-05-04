Salzburgs Sommerplan: Tausend Fahrten weniger durch Innenstadt-Sperre für Tagesgäste

Salzburg plant sommerliche Sperre der Innenstadt für Autoverkehr von Tagesgästen

Die Stadt Salzburg plant, die Durchfahrt für Tagesgäste mit dem Auto durch die Innenstadt rund um die Staatsbrücke in den Monaten Juli und August zu sperren. Durch die Maßnahme sollen täglich rund 1.000 Fahrten weniger durch die Stadt erfolgen.

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) will dazu eine verkehrsbeschränkte Zone nach Paragraf 43 der Straßenverkehrsordnung für die Salzburger Innenstadt erlassen. Der Beschluss im Gemeinderat ist für den 20. Mai vorgesehen.

Geplante Regelung für die Zufahrten

Die verkehrsbeschränkte Zone soll ab den Zufahrten Müllner Hügel, Neutor, Imbergstraße und ab der Schwarzstraße auf Höhe des Makartplatzes gelten. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen dürfen in diese Zone künftig nicht mehr einfahren.

Nicht von der Beschränkung betroffen sind Autos mit Kennzeichen der Stadt Salzburg, Salzburg-Umgebung (SL), des Bezirks Hallein (HA) sowie aus dem Berchtesgadener Land (BGL). Auinger erklärte, dass Personen, die in der Innenstadt arbeiten, dort wohnen oder hinein müssen, weiterhin einfahren können sollen.

Lenkung auf Park-&-Ride-Plätze

Touristinnen und Touristen sollen nach Angaben des Bürgermeisters gezielt auf Park-&-Ride-Plätze gelenkt werden. In der Stadt Salzburg gibt es vier dieser Anlagen mit insgesamt mehr als 4.000 Stellplätzen.

Ein Tagesticket auf den Park-&-Ride-Plätzen kostet 7,50 Euro. Darin sind Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr inkludiert, die mit einem Ticket von bis zu fünf Personen genutzt werden können. Verkehrsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) bezeichnete dieses Angebot als sehr attraktiv.

Kontrollen durch die Polizei

Die Polizei wird die verkehrsbeschränkte Zone im Rahmen des Streifendienstes kontrollieren. Der Leiter der Landesverkehrsabteilung, Thomas Schwaiger, äußerte sich zu den geplanten Kontrollen.

Laut Schwaiger setzt die Polizei zu Beginn auf Aufklärung und schickt gegebenenfalls Lenker zurück. In weiterer Folge soll es in der verkehrsbeschränkten Zone auch zu Strafen kommen. Die Regelung soll ab 1. Juli in der Salzburger Innenstadt gelten.