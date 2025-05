Sanierung der Asphaltdecke auf der B179 in Wengle beginnt

WENGLE (eha) – Ab Montag, den 19. Mai 2025, beginnen dringend notwendige Asphaltierungsarbeiten auf der B179 Fernpassstraße, speziell in der Umfahrungsregion von Wengle, die zur Gemeinde Bichlbach gehört. Diese Renovierungsarbeiten sind Teil eines umfassenden Instandhaltungsprogramms zur Sicherstellung der Straßensicherheit und der Verkehrsinfrastruktur in der Region.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, den 6. Juni 2025, andauern und werden überwiegend nachts durchgeführt, um den Verkehrsfluss tagsüber nicht übermäßig zu beeinträchtigen. Die spezifischen Arbeitszeiten sind von 17:00 bis 07:00 Uhr, wobei auch tagsüber einige Abschnitte einspurig befahrbar sein werden. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, während gleichzeitig die Qualität der Straße verbessert wird.

Die B179, die als wichtige Verbindung zwischen Tirol und dem bayerischen Raum dient, ist nicht nur eine beliebte Strecke für Pendler, sondern auch ein wesentliches Element des Tourismussektors in der Region. Der Fernpass zieht jährlich zahlreiche Touristen an, und die Instandhaltungsarbeiten sollen dazu beitragen, die Sicherheit der Reisenden und die Erreichbarkeit der umliegenden Sehenswürdigkeiten zu gewährleisten.

Verkehrsregelung: Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig geleitet. Dies bedeutet, dass Fahrzeuge in beiden Richtungen abwechselnd durch die Bauzone geleitet werden, was zu temporären Verzögerungen führen kann. Anlieger und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die entsprechenden Parkplatz- und Fahrbahnschilder zu beachten und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht zu ziehen, um Verzögerungen zu minimieren.

Wir bitten um Ihr Verständnis während dieser periodischen Bauarbeiten und empfehlen, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Arbeiten durch lokale Nachrichtenquellen oder offizielle Verkehrswebsites zu informieren. Die Antragsteller sind zuversichtlich, dass die erneuerten Straßenabschnitte sowohl die Sicherheit erhöhen als auch den Fahrkomfort verbessern werden.





