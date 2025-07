Sanierung der ÖPNV-Haltestellen in der Annenstraße

Die öffentlichen Haltestellen in der Annenstraße benötigen nach zwölf Jahren intensiver Nutzung dringend eine Sanierung. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Sicherheit und den Komfort für die Fahrgäste zu gewährleisten. Am kommenden Freitag beginnt die Evaluierungsphase der Sanierungsarbeiten, indem die erste Konstruktion abgebaut wird. Die gesamten Arbeiten sollen bis zum Herbst 2023 abgeschlossen sein.

In der Annenstraße, die eine wichtige Verkehrsader in der steirischen Landeshauptstadt Graz darstellt, werden an den Haltestellen Roseggerhaus und Esperantoplatz vorbereitende Arbeiten eingeleitet. Diese Haltestellen sind Teil der Innenstadtentlastungsstrecke, die momentan den Straßenbahnverkehr unterbricht. Die Stadt Graz hat die Bedeutung dieser Straßenbahnlinie betont, da sie nicht nur die Erreichbarkeit der Innenstadt erhöht, sondern auch zur Reduzierung des motorisierten Verkehrs beiträgt.

Die Sanierungspläne umfassen unter anderem die Erneuerung der Gleisanlagen, die Verbesserung der Haltestelleninfrastruktur und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Laut der Stadt Graz ist die Verbesserung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ein entscheidender Schritt zur Förderung nachhaltiger Mobilität in der Stadt.

Die Annenstraße hat in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr erlangt. Laut einer Studie des Österreichischen Verkehrsverbunds nutzen täglich über 10.000 Menschen die Straßenbahnverbindungen in diesem Bereich. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Haltestellen und die Infrastruktur an die heutigen Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen.

Die Bürger sind über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten auf dem Laufenden gehalten. Informationen werden regelmäßig über die offiziellen Kanäle der Stadt Graz veröffentlicht. Außerdem sind Informationsveranstaltungen geplant, um Fragen von Anwohnern und Pendlern zu klären und über die zukünftigen Entwicklungen zu informieren.

Durch diese Sanierungsmaßnahmen wird nicht nur die Sicherheit der Fahrgäste gewährleistet, sondern auch die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs gesteigert. Die Stadt Graz plant, die Haltestellen modern zu gestalten und begrünt zu gestalten, was zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen wird.

Insgesamt sind diese Renovierungsarbeiten Teil eines umfassenden Plans der Stadt Graz, um den öffentlichen Verkehr zu optimieren und gleichzeitig die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Das Engagement für einen umweltfreundlicheren Verkehrssektor ist ein zentraler Baustein der städtischen Mobilitätsstrategie, die auf Nachhaltigkeit und Effizienz setzt.





