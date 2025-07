Sanierungen und Sperrungen: Durchhalten beim Grazer Baustellensommer

Aktuelle Baustellen in Graz: Heinrichstraße, Hilmgasse und Gleissanierung am UKH

GRAZ. Der Juli neigt sich dem Ende zu, und die Baumaßnahmen in Graz gehen in die nächste Runde. Ab Montag, dem 21. Juli, wird der Kreuzungsbereich zwischen Heinrichstraße und Hilmgasse umgestaltet. Dort wird eine neue Ampelanlage installiert, was den Umbau der Haltestelle zur Folge hat. Bis zum 30. Oktober sind in diesem Bereich Fahrstreifenumlegungen erforderlich. Zeitgleich werden in der Hilmgasse die Fernwärmeleitungen im Abschnitt zwischen den Hausnummern 10 und 21 erneuert. Die Zufahrt von der Heinrichstraße ist während der Arbeiten unterbrochen, der Zugang erfolgt über die Hilmteichstraße. Für die Dauer der Baustellen wird die Einbahnregelung kurzfristig außer Kraft gesetzt. Geplant ist, die Arbeiten bereits am 14. August abzuschließen.

Umbauarbeiten an der Heinrichstraße | Foto: MeinBezirk

Gleissanierung und Totalsperre

Am Mittwoch, dem 23. Juli, beginnen die Arbeiten zur Gleissanierung am Gleisbogen beim UKH Graz in der Göstinger Straße 23. Zwischen 8 und 16 Uhr wird eine Verkehrsregelung eingerichtet, die etwa einen Monat in Anspruch nehmen wird und bis zum 22. August dauern soll.

Zusätzlich wird es am kommenden Wochenende zu einer ersten vollständigen Sperre der Unterführung am Kaiser-Franz-Josef-Kai kommen, die von Samstag, dem 26. Juli, um 18 Uhr bis Montag, dem 28. Juli, um 5 Uhr morgens dauert. In dieser Zeit besteht kein Zugang zur Tiefgarage „Kastner & Öhler“.

Gleissanierung am UKH | Foto: Pixabay

Ausblick auf kommende Woche

In der kommenden Woche, ab Montag, dem 28. Juli, beginnt die Erneuerung der Gasleitung am Kalvariengürtel, von der Austeingasse bis zur Kalvarienbergstraße. Dies wird zu Fahrstreifenumlegungen und Einschränkungen führen, auch die Haltestellen müssen verlegt werden. Staugefahr ist hier zu erwarten. Diese Arbeiten sind bis zum 5. September angesetzt. Gleichzeitig steht am Weblinger Gürtel, nahe der Triester Straße und dem Schwarzen Weg, ein Mastaustausch an. Auch hier kommt es von 28. Juli bis 14. August in der Arbeitszeit von 9 bis 14 Uhr zu Einschränkungen.

