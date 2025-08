SC Imst und VfB Hohenems trennen sich 1:1: Punkteteilung zum Saisonauftakt

IMST (pele). Der große Titelfavorit, Wacker Innsbruck, hatte bereits am Freitagabend einen Rückschlag erlitten – der Verein verlor sein erstes Saisonspiel in der Regionalliga West vor heimischem Publikum mit 0:2 gegen Seekirchen. In der kommenden Saison wird der SC Imst von vielen als erster Herausforderer des Grün-Schwarzen angesehen, vor allem aufgrund einer starken Vorsaison, in der sie sich als ernstzunehmender Konkurrent etablierten. Doch auch der SC Imst konnte in der ersten Runde nicht gewinnen und spielte in der Velly Arena gegen den VfB Hohenems 1:1.

Die erste Halbzeit bot eine spannende und ausgeglichene Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften nennenswerte Vorteile verschaffen konnte. In der 23. Minute hatten die Hohenemser eine Schusschance, die das Lattenkreuz der Gäste traf und damit eine Schlüsselszene des Spiels darstellte. Auf der Gegenseite bewahrte Imst-Keeper Christian Steinlechner seine Mannschaft mit einer wichtigen Parade im Eins-gegen-Eins vor einem Rückstand.

In der zweiten Halbzeit kam der als Joker eingewechselte Kapitän René Prantl in der 80. Minute zum Zug und erzielte das 1:0, das nach einem herausragenden Angriffs- und Spielaufbau mehr als verdient war. Doch die Hohenemser zeigten bemerkenswerten Kampfgeist. In der letzten Minute der Nachspielzeit verwandelte ein Eckball den Weg zum mitgegangenen Torhüter, der das Spielgerät zum völlig überraschenden 1:1 im Imster Gehäuse versenkte, was den Imstern und ihren Anhängern das Herz brach.

„So grausam kann Fußball sein”, erklärte Imsts sportlicher Leiter Michael Schober. „Wir waren klar die bessere Mannschaft und haben es versäumt, das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden. Es ist jetzt enttäuschend, aber wir werden uns wieder aufrappeln und weiterkämpfen.” Schober betonte die Notwendigkeit von mehr Effizienz vor dem Tor, um solche Spiele in Zukunft zu entscheiden.

Am kommenden Samstag geht es für die Imster zu einem Auswärtsspiel nach Kufstein. Das Match in der Festungsstadt wird um 18 Uhr angepfiffen. Zuschauer sind herzlich willkommen, um das Team bei seinem nächsten Versuch zu unterstützen.