Scala & Tom Lohner: Präsentation limitierter Schweizer Taschenmesser in Wien

Die Geschichte von zwei Geheimagenten wird in einer limitierten Auflage des Schweizer Taschenmessers lebendig. In einem kreativen Zusammenspiel haben das traditionsreiche Familienunternehmen Scala aus Wien und der Grazer Künstler Tom Lohner ein außergewöhnliches Sammlerstück geschaffen.

WIEN. Dieses neue limitierte Schweizer Taschenmesser, das von den berühmten Messermachern Victorinox hergestellt wird, vereint die Welten von traditioneller Handwerkskunst und zeitgenössischer Kunst. Das Resultat ist mehr als nur ein praktisches Werkzeug — es ist ein Kunstwerk, das in enger Zusammenarbeit mit dem talentierten Künstler Tom Lohner sowie den Klingenexperten von Scala entstanden ist.

Die offizielle Präsentation des Taschenmessers fand im eleganten Parkhotel Schönbrunn in Hietzing statt, wo der Künstler auch ein dazugehöriges Originalgemälde enthüllte. Dieses bemerkenswerte Gemälde vereint Historie und moderne Ästhetik und trägt Lohners unverwechselbare Handschrift, die sowohl Kreativität als auch technische Fertigkeiten zeigt.

Kunst trifft auf Geschichte

Inspiriert von Louis Antoine Dobrauz de Saldapenna, einem Diplomaten des 19. Jahrhunderts, interpretiert Lohner dessen Engagement für friedliche Konfliktlösungen in einem zeitgemäßen, künstlerischen Stil. Diese Verbindung von historischem Erbe und zeitgenössischer Kunst gibt dem Taschenmesser eine tiefere Bedeutung und erzählt die Geschichte zweier Geheimagenten, die durch ihre Arbeit Hoffnung und Frieden bringen wollten.

Die Verpackung des Messers ist ebenfalls ein Kunstwerk für sich. Sie dokumentiert den kreativen Schaffensprozess, von der ersten Skizze bis hin zum vollendeten Taschenmesser. Diese Präsentation macht das Messer zu einem wahren ästhetischen Erlebnis, das die Wertschätzung für Kunst und Handwerk gleichzeitig zelebriert.

Familienunternehmen seit 1873

Die Traditionsfirma Scala, die 1873 gegründet wurde, hat sich auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Schneidwaren spezialisiert, die sowohl handwerkliche Tradition als auch innovative Designs vereinen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Graz und betreibt seit 2013 eine zusätzliche Filiale in Wien, die Klingen-Boutique von Pietro Scala, in der am Platz 4 in Hietzing.

Auf einen Blick:

Die Klingen-Boutique in Hietzing und die beeindruckenden Kunstwerke von Tom Lohner ziehen Kunst- und Messerliebhaber gleichermaßen an. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutendes Beispiel dafür, wie Kunst und Handwerk harmonisch miteinander verschmelzen können.