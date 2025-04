Schafberg: Lebensraum für Pflanzen und Tiere rund um neuen Wasserbehälter

Der neue Wasserbehälter am Schafberg ist seit etwa einem Jahr in Betrieb und bietet nicht nur eine verlässliche Trinkwasserversorgung, sondern fungiert auch als wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Diese nachhaltige Initiative hat positive Auswirkungen auf das lokale Ökosystem.



WIEN/HERNALS/WÄHRING. Vor knapp einem Jahr wurde der erweiterte Wasserbehälter Schafberg in Hernals feierlich eingeweiht. Die neue Anlage ermöglicht die Speicherung von fast dreimal so viel Trinkwasser aus den Alpen wie ihr Vorgänger. MeinBezirk berichtete über die Eröffnung des neuen Wasserbehälters in Hernals.

Der Wasserbehälter spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung Wiens. Darüber hinaus wurde die Umgebung des Behälters in einen naturnahen Lebensraum für verschiedene Tierarten umgestaltet. Ein weiterer geplanter Aspekt dieser Initiative ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einem Teil des Grundstücks. Diese Sonnenstromanlage wird derzeit von Wien Energie in Zusammenarbeit mit ökologischen Beratern geplant. Details dazu sind allerdings noch nicht verfügbar, wie auf Anfrage von MeinBezirk zu erfahren war.

42 neue Bäume und Tierquartiere

„Der Wasserbehälter Schafberg ist ein vorbildliches Projekt, das die Klimaanpassung in den Vordergrund stellt“, erklärte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) bei einem Besuch des Standortes. Besonders herausragend an diesem Projekt ist die begrünte Fläche mit vielfältigen Tierquartieren, die das Mikroklima der Umgebung positiv beeinflussen sollen.

Zusätzlich zur Begrünung des Geländes wurden 42 neue Bäume und Sträucher gepflanzt, darunter Arten wie Mandel, Wildapfel und Schwedische Mehlbeere. Des Weiteren wurden Nistkästen für Vögel, Quartiere für Fledermäuse und Eidechsenhabitate geschaffen, um die Biodiversität in der Umgebung des Wasserbehälters zu fördern. Bezirksvorsteher Peter Jagsch (SPÖ) betonte: „Intakte Natur und grüne Räume verbessern die Luftqualität und tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei.“ Dies ist besonders wichtig in städtischen Gebieten, wo der Lebensraum für viele Tierarten zunehmend eingeschränkt ist.

Diese neuen Gehölze und Lebensräume sollen dazu beitragen, eine naturnahe Oase für Vögel, Insekten, Bienen und Schmetterlinge zu schaffen, die in urbanen Räumen immer mehr bedroht sind. Neben der langfristigen Trinkwasserversorgung für Ottakring, Hernals und Währing fungiert das Außenareal des Wasserbehälters nun auch als Lebensader für viele Tierarten. Durch diese Initiative wird ein entscheidender Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt geleistet.

Das könnte dir auch gefallen:

Startschuss für den Radhighway bis zum Gürtel

Währings Sport- und Spielgeräte erhalten ein Update

Stadt fördert Innovationen im Grätzl mit bis zu 500.000 Euro