Schiesssport: Landesmeisterschaften im Kleinkalibergewehr in Innsbruck – Gold für die Schützengilde Mieming

Beton ist ein äußerst vielseitiges Baumaterial, das nicht nur die Energieeffizienz von Gebäuden steigern, sondern auch deren Lebensdauer erheblich verlängern kann. Laut dem Umweltbundesamt ist der Gebäudesektor in Österreich für rund zehn Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein erheblicher Teil dieser Emissionen entsteht während des Betriebs von Gebäuden, insbesondere durch Heizen und Kühlen. Um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, spielt der nachhaltige Baustoff Beton eine entscheidende Rolle. Beton hat die bemerkenswerte Fähigkeit, Wärme zu speichern, was zu einer verbesserten Energienutzung führt. Diese thermische Trägheit ermöglicht es Gebäuden, sowohl die Heizkosten im Winter als auch die Kühlkosten im Sommer zu senken, da die gespeicherte Wärme oder Kühle dem Innenraum zugutekommt.

Darüber hinaus ist die Verwendung von Beton in der Bauindustrie auch aus ökologischer Sicht sinnvoll. Modernste Betonrezepturen enthalten oft recycelte Materialien, die die Umweltbelastung weiter reduzieren. Zudem hat Beton eine lange Lebensdauer, was bedeutet, dass weniger Ressourcen für Neubauten verwendet werden müssen. Im Vergleich zu anderen Baustoffen, wie Holz oder Stahl, ist Beton zudem feuerfest und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.

Laut einer Studie der International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) kann der verantwortungsbewusste Einsatz von Beton in der Bauwirtschaft auch zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beitragen. Durch innovative Techniken wie Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) können Zementwerke ihren CO2-Fußabdruck signifikant reduzieren.

Insgesamt zeigt sich, dass Beton nicht nur als ein robustes und langlebiges Material in der modernen Architektur dient, sondern auch eine Schlüsselrolle im Bestreben spielt, die Klimaziele zu erreichen und nachhaltiges Bauen zu fördern. Die Umstellung auf umweltfreundliche Baumaterialien ist ein notwendiger Schritt zur Verringerung der Emissionen und zum Schutz unseres Planeten.