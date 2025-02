Schlachthausgasse: Gasleck verursacht Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in Wien

Wegen eines Gasaustritts in der Schlachthausgasse/Erdbergstraße kommt es am Sonntag zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Verkehr. Die Linie 18 war zunächst vollständig eingestellt, wird mittlerweile jedoch auf einer verkürzten Strecke betrieben. Ein Team von Wiener Netze ist derzeit mit der Reparatur der undichten Stelle beschäftigt.

WIEN/LANDSTRASSE. Am Sonntagvormittag kam es in der Landstraße zu einem Gasrohrgebrechen. Das Gasleck hat Folgen für den öffentlichen Verkehr in der Region, insbesondere für die Straßenbahn-Linie 18.

„An der Kreuzung Schlachthausgasse und Erdbergstraße wurde eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt“, erklärt Christian Call, Sprecher von Wiener Netze, auf Nachfrage bei MeinBezirk. Das Leck wurde von speziellen Gasspürwagen entdeckt, die regelmäßig das Wiener Gasnetz abfahren. Der Vorfall wurde um 10 Uhr morgens gemeldet. „In der Folge wurde die Linie 18 vorübergehend gemeinsam mit den Wiener Linien eingestellt“, fügt Call hinzu.

Grabungsarbeiten dauern an



Ein Team von Wiener Netze ist seitdem vor Ort, wo die Betonflächen entfernt und aufgerissen wurden. Die Arbeiten zur Abdichtung des Lecks laufen auf Hochtouren und waren um 14:30 Uhr noch im Gange. Wie lange sie noch andauern werden, kann der Sprecher noch nicht abschätzen, er geht jedoch davon aus, dass sie nicht vor den Nachtstunden abgeschlossen sein werden.

Call betont zudem, dass die Werte des Gasaustritts so gering seien, dass sie mit dem menschlichen Geruchssinn nicht wahrnehmbar sind. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, hebt er hervor. Die betroffene Gasleitung bleibt zudem weiterhin in Betrieb.

Die Linie 18 fährt mittlerweile wieder, wenn auch nur auf einer verkürzten Strecke. Aktuell verbindet die Straßenbahn nur Burggasse, Stadthalle U und St. Marx S. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linien U3, 71 und 74A auszuweichen.

