Schlafgewohnheiten in Österreich: IMAS-Umfrage zeigt, wie die Nation wirklich schläft

IMAS-Umfrage: Wie Österreich schläft

Personen in Österreich schlafen unter der Woche im Durchschnitt 7,2 Stunden pro Nacht. Am Wochenende sind es laut einer IMAS-Erhebung im Mittel eine Stunde mehr.

Die allgemein empfohlene Schlafdauer für Erwachsene wird mit sieben bis neun Stunden angegeben. Die Befragten brauchen im Durchschnitt 18 Minuten zum Einschlafen.

35 Prozent der Befragten gaben an, nur fünf bis zehn Minuten zum Einschlafen zu benötigen. Neun Prozent benötigen mehr als eine halbe Stunde, um einzuschlafen. Insgesamt wachen 49 Prozent mindestens einmal pro Nacht auf.

86 Prozent der Befragten finden, dass sie generell sehr gut oder eher gut schlafen. 13 Prozent gaben an, nicht gut zu schlafen. Dieser Anteil liegt um vier Prozentpunkte höher als bei einer vergleichbaren Umfrage aus dem Jahr 2017.

Von den Personen, die nach eigenen Angaben nicht gut schlafen, nannten 27 Prozent psychische Belastungen, Probleme oder Stress als Grund für nächtliches Wachliegen. 19 Prozent führten körperliche Schmerzen und Gesundheitsprobleme an.

Maßnahmen für besseren Schlaf

Viele Befragte setzen auf verschiedene Maßnahmen, um schneller ein- oder besser durchzuschlafen. 75 Prozent gaben an, das Zimmer immer oder öfter abzudunkeln. 56 Prozent vermeiden Alkohol zu diesem Zweck.

46 Prozent der Befragten lesen, um besser zur Ruhe zu kommen. 42 Prozent nutzen eine warme Dusche. Zwölf Prozent greifen zu freiverkäuflichen Schlafmitteln, weitere zwölf Prozent verwenden verschreibungspflichtige Medikamente.

Zehn Prozent gaben an, Ohrstöpsel oder eine Schlafmaske zu verwenden. Die IMAS-Erhebung basiert auf persönlichen Befragungen von 1.033 Personen ab 16 Jahren, die zwischen 7. und 24. März durchgeführt wurden.