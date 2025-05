Schlechte Luftqualität in Schulen: Gesundheitsrisiken und Auswirkungen auf den Lernerfolg

Eine aktuelle Studie der Technischen Universität Graz hat ergeben, dass drei Viertel der heimischen Klassenzimmer die CO 2 -Richtwerte überschreiten. Diese unzureichende Luftqualität hat nicht nur negative Auswirkungen auf das Lernen, sondern erhöht auch das Infektionsrisiko für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende erheblich.

GRAZ/STEIERMARK. Die Untersuchung, die im Schuljahr 2023/24 durchgeführt wurde, umfasste 1.200 Klassenzimmer aus allen neun Bundesländern Österreichs. Dabei wurde festgestellt, dass in über 75 Prozent der Klassenräume die vorgeschriebenen CO 2 -Werte überschritten werden; im Winter liegt dieser Anteil sogar bei alarmierenden 88 Prozent. In Extremfällen wurden CO 2 -Konzentrationen von über 6.900 ppm gemessen, was nahezu dem Siebenfachen des empfohlenen Grenzwerts entspricht.

Die schlechten Luftverhältnisse beeinträchtigen nicht nur die Konzentrationsfähigkeit der Schüler, sondern erhöhen auch die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen. Laut den Ergebnissen dieser Studie besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der Qualität der Raumluft und dem Risiko von Infektionen: Regelmäßiges Lüften kann sowohl die Luftqualität als auch das Infektionsrisiko signifikant senken.

Die EU und Österreich setzen einen Mindestluftvolumenstrom von 4 Litern pro Sekunde und Person fest. Erschreckend ist, dass in einem Viertel der untersuchten Klassenzimmer dieser Mindestwert nicht einmal erreicht wird. Dies bedeutet, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler weniger als 40 Prozent der empfohlenen Frischluftzufuhr erhalten. Obwohl Kohlendioxid an sich kein Schadstoff ist, gilt es dennoch als verlässlicher Indikator für schlechte Luftqualität in geschlossenen Räumen.

Unterschiede zwischen Stadt, Land und Schultyp



Die Studie, geleitet von Robert McLeod und Christina Hopfe vom Institut für Bauphysik, Gebäudetechnik und Hochbau der TU Graz im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, zeigt außerdem regionale Unterschiede auf. So weisen Schulen in städtischen Gebieten tendenziell bessere CO 2 -Werte auf als solche im ländlichen Raum. Besonders Sonderschulen schneiden gut ab, da in diesen Klassen meist weniger Schüler sind.

Mechanische Lüftung verbessert Luftqualität



Die Art der Belüftung hat einen signifikanten Einfluss auf die Luftqualität. „In Räumen mit automatischer, mechanischer Belüftung ist die Luftqualität im Jahresmittel besser als in Klassen, die durch manuelles Lüften über Fensterzuluft belüftet werden“, erklärt Christina Hopfe. Besonders bei Außentemperaturen unter 16 °C ist dieser Unterschied deutlich bemerkbar.

Da jedoch nicht alle Schulen mit teuren automatischen Belüftungssystemen ausgestattet werden können, empfehlen die Forscher den Einsatz von CO 2 -Sensoren in Kombination mit gezielten Schulungen für Lehrkräfte und Schüler, welche diese Probleme adressieren sollen. In der Hälfte der untersuchten Klassenräumen waren CO 2 -Sensoren angebracht, die bei Überschreitung der Grenzwerte visuell warnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verbesserung der Luftqualität in Schulen eine essentielle Maßnahme zur Förderung der Gesundheit und des Lernens darstellt.