Schließung im Gespräch: Nationalrat prüft Zukunft des Imam-Ali-Zentrums in Wien

Nationalrat lässt mögliche Schließung des Imam-Ali-Zentrums prüfen

Das Imam-Ali-Zentrum in Wien-Floridsdorf ist von einer möglichen Schließung bedroht. Der Nationalrat hat beschlossen, die Schließung der Einrichtung prüfen zu lassen.

Ein entsprechender Antrag wurde am Dienstag im Innenausschuss des Nationalrats einstimmig beschlossen. Eingebracht worden war der Antrag auf Initiative der Grünen.

Das Imam-Ali-Zentrum nahm in einer Aussendung vom Freitag zur Entscheidung Stellung. Demnach wird zur Kenntnis genommen, dass eine Schließung geprüft werde. Die Einrichtung befürwortet laut schriftlicher Mitteilung eine objektive, faire und transparente Prüfung und kündigt an, vollumfänglich mit den zuständigen Behörden kooperieren zu wollen.

In der Mitteilung wird betont, der Beschluss des Nationalrats bedeute nicht, dass es ein Fehlverhalten gegeben habe. Der Vorstandschef des Zentrums, Mahmoud Montazeri Moghaddam, gibt an, ehemaliger Universitätsprofessor für Ethik und Philosophie zu sein. Er lehne nach eigenen Angaben jede Form von Radikalisierung, Dogmatismus und ideologischen Verzerrungen ab und erklärt, die Arbeit des Zentrums basiere auf Vernunft und Verantwortung. Eine Prüfung solle die Grundhaltung des Imam-Ali-Zentrums sichtbar machen.

Zuletzt kam es im Imam-Ali-Zentrum nach einer Gedenkfeier für Ali Chamenei zu einer Massenschlägerei. In der Folge sprachen sich die fünf Parlamentsparteien einhellig für eine Prüfung einer möglichen Schließung der Einrichtung aus.

Das Imam-Ali-Zentrum, auch als Islamisches Zentrum Imam Ali in der Richard-Neutra-Gasse bekannt, wird als Verein betrieben. Das Zentrum steht im Verdacht, enge Verbindungen zum Regime in Teheran zu haben. Mehrere Parteien forderten in jüngerer Vergangenheit eine Prüfung des Zentrums. Der Bezirk wirft dem religiösen Zentrum vor, extremistische, homophobe und antisemitische Botschaften zu verbreiten.

Die Dokumentationsstelle Politischer Islam stufte das Islamische Zentrum Imam Ali in einem Bericht von 2022 als eine jener Einrichtungen ein, über die die Islamische Republik Iran Einfluss zu nehmen versuche. Das Zentrum wurde in der Vergangenheit wiederholt von hochrangigen iranischen Politikern bei Aufenthalten in Österreich besucht.