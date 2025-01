Schließung von drei Wiener Kika/Leiner-Filialen zum Ende Januar

Der Schließungstermin für die Kika/Leiner-Filialen wurde festgelegt: Ende Jänner ist es soweit. Drei Geschäfte in Wien sind betroffen, der Abverkauf läuft noch bis dahin.



WIEN. Die Kika/Leiner-Filialen schließen Ende Jänner. Diese Information wurde am Mittwochabend, dem 8. Jänner, veröffentlicht. Entsprechend schließen auch die drei Wiener Filialen mit Monatsende ihre Türen.

Es wurde zunächst überlegt, einzelne Geschäfte für Restposten länger geöffnet zu lassen, aber das wird nun nicht umgesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits vorab über diesen Schritt informiert, wie der „Standard“ zuerst berichtete. Gläubiger, die von der Insolvenz betroffen sind, haben noch bis Freitag, den 10. Jänner, Zeit, um ihre Forderungen bei Gericht anzumelden. Bis zum 21. Februar sollen alle Forderungen geprüft sein.

„Alles muss raus“

Die Wiener Filialen sind „Kika Wien Laxenburgerstraße“ in der Laxenburger Straße 145, „Kika Wien Nord“ in der Wagramer Straße 246 und „Leiner Wien West“ in der Hadikgasse 256. Die dazugehörigen Restaurants haben bereits geschlossen.

Wer auf der Jagd nach Schnäppchen ist, könnte in diesen Geschäften noch fündig werden. Aber Vorsicht: Einige Bereiche der Filialen wirken bereits leer gefegt. Der Abverkauf begann bereits im Dezember und läuft bis zur Schließung.

Unter dem Motto „Alles muss raus“ werden 50 Prozent Rabatt auf alle lagernden Artikel angeboten. Für ausgestellte Küchen sowie Badezimmer, Vorzimmer, Wohnwände und Schlafzimmer-Schränke gibt es sogar 60 Prozent Rabatt.

Das könnte dich auch interessieren:



Vor Kurzem geretteter Wiener Kindergarten meldet Insolvenz

Neue Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene eröffnet