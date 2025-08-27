Schloss Schönbrunn: Donaunixen und der Walzerkönig im Puppentheater

Das Stück „Der Donauwalzer“ steht im Marionettentheater Schloss Schönbrunn am Programm. Dabei geht es um Johann Strauss, den Walzer und die Legende vom „Donauweibchen“.

WIEN/HIETZING. Im renommierten Marionettentheater Schloss Schönbrunn wird das faszinierende Stück „Der Donauwalzer“ aufgeführt, das sich um das Leben und die Musik von Johann Strauss dreht. Strauss, bekannt als der „Walzerkönig“, komponierte im 19. Jahrhundert einige der populärsten klassischen Musikstücke, darunter den weltberühmten „Donauwalzer“. Die Inszenierung verwandelt die Bühne in eine malerische Kulisse entlang der Donau, in der das Haus zu sehen ist, in dem Strauss‘ Vater aufgewachsen ist. Diese Verbindung zur Donau ist besonders signifikant, da der Fluss auch eine große Inspirationsquelle für viele seiner Werke war.

Das Stück richtet sich an Familien und Kinder ab vier Jahren und führt die Zuschauer in eine zauberhafte Welt, in der der Walzerkönig und seine Frau Jetty die klassische Legende vom „Donauweibchen“ entdecken. Diese märchenhafte Geschichte ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich; sie gipfelt in der berühmten Melodie „An der schönen blauen Donau“ und dem mystischen Tanz der Donaunixen, die in der Folklore als Hüterinnen des Wassers beschrieben werden und eine Verbindung zur Natur und deren Geheimnissen darstellen.

„Der Donauwalzer“ in Schönbrunn

Das Textbuch wurde von Gerhard Tötschinger verfasst, dessen einfühlsame Erzählweise die Geschichte lebendig macht. Die nächsten Aufführungstermine sind am Samstag, 30. August um 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 4. September um 16 Uhr und am Donnerstag, 11. September um 16 Uhr. Die Ticketpreise betragen 17 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Weitere Informationen und Tickets sind auf der offiziellen Website des Marionettentheaters erhältlich.



