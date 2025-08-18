Schlossfest Ambras: Ein festliches 30-jähriges Ritterjubiläum in prunkvollem Ambiente

Vor der beeindruckenden Kulisse der Tiroler Alpen feierte Innsbruck eines seiner traditionsreichsten Kulturfeste, das Schlossfest Ambras. Tausende Besucher erlebten ein Jubiläum, das Musik, Geschichte und spektakuläre Darbietungen vereinte.

INNSBRUCK. Das Schloss Ambras Innsbruck war auch in diesem Jahr der Schauplatz eines der größten Kulturfeste in Tirol. Im Jahr 1993 fand das erste Schlossfest statt, und die diesjährige Jubiläumsedition setzte erneut ein glanzvolles Zeichen in der Kulturgeschichte der Region und zog tausende Gäste aus Nah und Fern an. Das Schloss Ambras ist nicht nur ein prachtvolles Renaissancebauwerk, sondern auch ein Ort mit einer tiefen kulturellen und historischen Bedeutung. Es wird oft als ein Symbol für Kunst und Wissenschaft der Renaissance betrachtet.

Einzug und Eröffnung bei strahlendem Sommerwetter

Wie in den Vorjahren begann das Fest mit einem großen Festeinzug: Ehrengäste, Künstlerinnen und Künstler in prächtigen Kostümen und Musikanten zogen durch die herrlichen Gärten des Schlosses. Vor herzerwärmendem Applaus eröffnete Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber feierlich das Jubiläums-Schlossfest, das auch für seine Atmosphäre und Traditionen bekannt ist.

Führungen, Ausstellungen und Musikgenuss

Viele Gäste nahmen die Gelegenheit wahr, bei Kurzführungen die Rüstkammern, die Kunst- und Wunderkammer sowie die laufende Sonderausstellung „The Art of Beauty“ (18. Juni bis 5. Oktober 2025) zu erkunden. Musikalisch wurde die Renaissancezeit lebendig, als das Ensemble Rosarum Flores in der St. Nikolauskapelle auftat, und das Ensemble Tra Noi den Spanischen Saal mit festlichen Klängen erfüllte.

Spektakuläre Shows für Jung und Alt

Ein besonderer Höhepunkt des Jubiläums war der feuerspeiende Drache Faffmir, der vor allem Kinder in seinen Bann zog. Ritterkämpfe, Fahnenschwinger, Stelzengeher, Akrobatikshows und Tanzaufführungen begeisterten das Publikum. Für die kleinsten Besucher gab es historische Kinderspiele, eine Malstation und das beliebte Kinderschminken.

Schloss Ambras als lebendige Zeitreise

Die wunderbare Kulisse des Schlosses, kombiniert mit kulturellen Höhepunkten und Unterhaltung für die ganze Familie, ließ die Renaissancezeit auf eindrucksvolle Weise wieder aufleben. Das Jubiläums-Schlossfest wurde so zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Altersgruppen und einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Vielfalt von Innsbruck.

Das Fest wurde durch die Innsbrucker Kommunalbetriebe als Hauptsponsor sowie durch die Österreichischen Bundesgärten, das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, das Land Tirol, die Stadt Innsbruck, Innsbruck Tourismus, die Tiroler Tageszeitung, das Einkaufszentrum DEZ und zahlreiche private Unterstützer ermöglicht.

Ähnliche Beiträge auf MeinBezirk:

49. Innsbrucker Festwochen der Alten Musik feierlich eröffnet

Wie ein Verein Hofgarten & Schlosspark schützt

Mehr News aus Innsbruck