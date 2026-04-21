Schmitz Cargobull strebt vollständige Übernahme von Berger Fahrzeugtechnik an: Ein Schritt zur Zukunft der leichten Lastkraftwagen-Chassis

Schmitz Cargobull plant vollständige Übernahme von Berger Fahrzeugtechnik

Schmitz Cargobull übernimmt Berger Fahrzeugtechnik vollständig, vorbehaltlich der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Die Übernahme umfasst auch die Marke BERGERecotrail.

Schmitz Cargobull AG hat ihren Sitz in Horstmar bei Münster in Deutschland. Berger Fahrzeugtechnik ist ein Tiroler Metallbauunternehmen mit Sitz in Radfeld und gehört zur Unternehmensgruppe Berger.

Schmitz Cargobull war bereits zwei Jahre vor der nun geplanten vollständigen Übernahme mit 49 Prozent an Berger Fahrzeugtechnik beteiligt. Im Jahr vor der aktuellen Meldung wurde im Rahmen der Zusammenarbeit in den Standort Tirol investiert und die Belegschaft ausgebaut. Das Unternehmen strebt an, ein attraktiver Arbeitgeber im Bundesland Tirol zu bleiben.

Hauptgesellschafter von Berger Fahrzeugtechnik ist Gerhard Berger, der im Zusammenhang mit der Übernahme erklärte, er übergebe das Unternehmen wohlüberlegt. Er betonte, das über Jahrzehnte Aufgebaute solle sicher und nachhaltig in die Zukunft geführt werden. Künftig will er sich auf die Unternehmenssparten Logistik und Truck Service konzentrieren.

Die Übernahme durch Schmitz Cargobull umfasst die Marke BERGERecotrail, unter der besonders leichte Chassis für Lkw-Auflieger entwickelt und produziert werden. Das Chassis wird als Grundgerüst beschrieben, auf dem später der gesamte Sattelauflieger aufgebaut wird. Die leichten Chassis von BERGERecotrail sollen mit den Kompetenzen im Bereich Sattelauflieger von Schmitz Cargobull zusammengeführt werden, um die Vorteile des Systems breiter verfügbar zu machen.

Den Grundstein von Berger Fahrzeugtechnik innerhalb der Unternehmensgruppe Berger legte nach Unternehmensangaben Johann Berger im Jahr 1994. Nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 wurde unter der Marke BERGERecotrail ein neuer Leichtbau-Sattelauflieger entwickelt. Im Jahr 2019 wurde die bestehende Produktionsstätte von Berger Fahrzeugtechnik in Radfeld erweitert.