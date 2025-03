Schnäppchenjagd in der VHS Floridsdorf startet jetzt!

Das VHS-Veranstaltungszentrum in der Angerer Straße ist ein beliebter Treffpunkt, der ausreichend Platz für eine Vielzahl von Menschen bietet. Am 23. März verwandelt sich dieser Ort in ein lebendiges Zentrum des Marktes, denn an diesem Tag finden gleich zwei große Flohmärkte statt.

In Wien/Floridsdorf sind der Sonntag, der 23. März, und der Feierlichkeiten gewidmet, die regelmäßig das Publikum anziehen. Die beiden Freundinnen Irene und Birgit von Riesenflohmarkt.wien laden alle ein, die Freude am Stöbern und Feilschen haben. Von 11 bis 14 Uhr können Besucher in der Volkshochschule Floridsdorf, Angerer Straße 14, durch die vielen Stände schlendern.

Flohmärkte sind nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, einzigartige und oft preisgünstige Artikel zu finden, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die lokale Gemeinschaft zu zeigen und neue Bekanntschaften zu schließen. Mit einem umfassenden Angebot an Second-Hand-Artikeln, von Kleidung über Antiquitäten bis hin zu Haushaltswaren, ist für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei.

Die Atmosphäre an einem Flohmarkt ist unvergleichlich: Von der Vorfreude beim Entdecken von Schätzen bis hin zum fröhlichen Geplauder mit anderen Besuchern und Verkäufern – es ist ein erlebnisreicher Tag für die gesamte Familie. Kinder sind herzlich willkommen und können sich auf eine bunte Auswahl an Spielzeug und weiteren Überraschungen freuen.

Außerdem wird während des Marktes für das leibliche Wohl gesorgt. Stände mit Snacks und Getränken laden zum Verweilen ein und bieten die Möglichkeit, bei einem Kaffee oder einem Imbiss die ersten Funde zu begutachten.

Der Besuch des Flohmarktes in der Volkshochschule Floridsdorf am 23. März ist nicht nur eine Gelegenheit, Schnäppchen zu machen, sondern auch, die lokale Kultur und Gemeinschaft zu unterstützen. Soziale Netzwerke und Nachbarschaftsunterstützung spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines starken und lebendigen Stadtteils.

Verpassen Sie also nicht die Chance, ein Teil dieses besonderen Tages zu werden! Egal, ob Sie auf der Suche nach einem bestimmten Artikel sind oder einfach nur einen entspannten Sonntag verbringen möchten, der Flohmarkt in Floridsdorf wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis sein.

Für weitere Informationen und Updates folgen Sie den offiziellen Kanälen von Riesenflohmarkt.wien und planen Sie Ihren Besuch im Voraus. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!





