Schnelles Internet für die Gemeinde Fritzens: Ein neuer Standard für alle!

FRITZENS. In den kommenden Monaten wird die Alpen Glasfaser in Fritzens ein hochmodernes Gigabitnetz für Magenta verlegen. Mehr als 1.000 Haushalte werden die Möglichkeit haben, auf eine revolutionäre digitale Infrastruktur zuzugreifen, die Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) ermöglicht. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Region dar, da ultraschnelles Internet in der heutigen vernetzten Welt eine Grundvoraussetzung für die persönliche und wirtschaftliche Entwicklung ist.

Die Erschließung des Gigabitnetzes ist eine Antwort auf den stetig steigenden Bedarf an Internetgeschwindigkeit. Laut einer Studie des österreichischen Telekommunikationsverbands RTR erfreuen sich höhere Bandbreiten zunehmender Beliebtheit, insbesondere in ländlichen Gebieten, die oft mit unzureichenden Internetverbindungen zu kämpfen haben. Das neue Netz wird nicht nur die Lebensqualität der Einwohner erhöhen, sondern auch lokale Unternehmen unterstützen, die auf schnelle Internetverbindungen angewiesen sind.

Bürgermeister Freimüller betont die strategische Bedeutung dieser Investition: „Die Glasfaser-Infrastruktur ist eine der grundlegendsten Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Gemeinschaft. Sie schafft neue Möglichkeiten für Bildung, Homeoffice und die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle.“

Um die Gelegenheit zur Diskussion und Information zu nutzen, findet am 13. August im Gasthaus eine öffentliche Veranstaltung statt. Hier können die Bürger Informationen über den Ausbau des Gigabitnetzes erhalten und Fragen an die Verantwortlichen stellen. Dies bietet eine willkommene Plattform, um die Vorzüge der neuen Technologie zu erörtern und mögliche Anliegen der Gemeinde zu diskutieren.

Die Initiative zur Verbesserung der Internetanbindung in Fritzens ist nicht nur ein Gewinn für die örtlichen Haushalte, sondern positioniert die Gemeinde auch als attraktiven Standort für zukünftige Investitionen. In einer Zeit, in der digitale Vernetzung immer wichtiger wird, ist der Zugang zu hochleistungsfähigem Internet nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit für die Wettbewerbsfähigkeit der Region.





