Schock in Graz: 25-Jähriger Festgenommen – Bedrohungen sorgen für Aufsehen!

In der steirischen Landeshauptstadt Graz kam es am Montagabend zu einer Festnahme eines 25-jährigen Mannes, der verdächtigt wird, in mehreren Facebook-Gruppen Anschlagsdrohungen veröffentlicht zu haben. Besonderes Augenmerk liegt auf einer spezifischen Drohung, die einen Anschlag im Bereich des Jakominiplatzes in der Innenstadt betraf und bereits im vergangenen Mai geäußert wurde.













Die Festnahme erfolgte gegen 21:30 Uhr am Jakominiplatz, nachdem der Mann von den Ermittlern der Polizei identifiziert wurde. Er hatte am Montag zahlreiche Drohungen, einschließlich Ankündigungen von Anschlägen und anderen Straftaten, in verschiedenen Facebook-Gruppen verbreitet. Laut den Angaben der Polizei zeigte sich der Verdächtige umfassend geständig und erklärte, dass er mit seinen Postings lediglich Aufmerksamkeit erregen wollte.

Damit die Öffentlichkeit über solche Bedrohungen und mögliche Gefahren informiert ist, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

Die Polizei hat alle relevanten Informationen gesammelt und überprüft.

Die Einheiten zur Gefahrenabwehr wurden in Alarmbereitschaft versetzt.

Die Vernehmung des Verdächtigen wurde umgehend eingeleitet.

Der Mann wurde nach der Vernehmung in ein Krankenhaus eingeliefert, um sicherzustellen, dass er keine gesundheitlichen Probleme hat.

Die rechtlichen Folgen dieser Drohungen sind noch nicht abschließend geklärt. Der 25-Jährige wurde angezeigt, und die Möglichkeit der Verrechnung der Einsätze durch die Behörden wird geprüft. Solche Vorfälle werfen eine Reihe von Fragen auf, insbesondere in Bezug auf die Nutzung von sozialen Medien und deren Einfluss auf das öffentliche Sicherheitsgefühl.