Schockentscheidung: Ultraorthodoxe Partei zieht sich aus Israels Regierung zurück!

Gemäß einer Erklärung der UTJ (Vereinte Torah-Judäische Partei) haben sechs der sieben Mitglieder der Partei, die sich aus den Fraktionen Degel HaTorah und Agudat Jisrael zusammensetzt, ihren Austritt erklärt. Yitzhak Goldknopf, der Vorsitzende der UTJ, war bereits vor einem Monat zurückgetreten. Eine offizielle Bestätigung von Goldknopf’s Sprecher besagt, dass alle sieben UTJ-Knessetmitglieder somit die Regierung verlassen werden.

Die ultraorthodoxen Abgeordneten der Knesset haben seit langem mit einem Austritt aus der Koalition gedroht. Grund dafür ist der anhaltende Streit über die Ablehnung eines Gesetzentwurfs zur Befreiung von Tora-Studenten vom Militärdienst. Sie argumentieren, dass ein solcher Gesetzentwurf ein zentrales Versprechen ihrer Vereinbarung zur Koalitionsbildung Ende 2022 war. Degel HaTorah erklärte, dass nach Rücksprache mit den Oberrabbinern und aufgrund wiederholter Verstöße der Regierung gegen ihre Zusagen, der Austritt aus der Koalition beschlossen wurde.

Mit dem potenziellen Verlust der UTJ hat Benjamin Netanyahu, der Premierminister, nur noch eine hauchdünne Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset, die insgesamt 120 Sitze zählt. Es bleibt unklar, ob Shas, eine weitere ultraorthodoxe Partei, dem Beispiel der UTJ folgen wird. Netanyahu und Finanzminister Bezalel Smotrich hatten bei der letzten Regierungsbildung ein neues Wehrpflichtgesetz zunächst ausgeschlossen, da sie auf die Unterstützung sowohl der UTJ als auch von Shas angewiesen waren, die zusammen 18 Sitze in der Knesset innehaben.

Bisher jonglierte der Regierungschef zwischen den Forderungen der ultraorthodoxen Fraktionen nach Ausnahmen vom Wehrdienst und den Ansprüchen anderer Regierungsmitglieder, die wollten, dass die Ausnahmen in Kriegszeiten ausgeschlossen werden. Im Zuge der Bildung der Koalition 2022 stimmte Netanyahu schließlich zu, ein neues Wehrpflichtgesetz zu verabschieden, das den Forderungen der Ultraorthodoxen Rechnung trug.

Die jahrzehntelange Ausnahme für ultraorthodoxe Seminaristen von der allgemeinen Wehrpflicht wurde letztes Jahr vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Das Gericht entschied, dass das Verteidigungsministerium diesen Personen keine pauschale Befreiung aus religiösen Gründen mehr gewähren darf. Der Staat muss nun mit der Einberufung ultraorthodoxer jüdischer Studenten beginnen. In diesem Zusammenhang kündigte das Militär an, jährlich etwa 3.000 Ultraorthodoxe rekrutieren zu wollen.

Angesichts des anhaltenden Kriegs im Gazastreifen und weiterer Einsätze kündigte das israelische Militär Anfang Juli dieses Jahres die politisch umstrittene Einberufung von 54.000 ultraorthodoxen jüdischen Seminarstudenten an. Obwohl besondere Vorkehrungen wegen religiöser Anliegen getroffen werden sollten, sollte die Einberufung laut Militär noch im Juli beginnen.

In Israel ist der Militärdienst für Männer und Frauen mit 18 Jahren obligatorisch. Ultraorthodoxe Männer, die vollzeit in Seminarien studieren, waren seit der Gründung des Staates im Jahr 1948 von der Wehrpflicht ausgenommen. Zahlreiche Versuche, diese Gruppe zu rekrutieren, sind gescheitert. Dennoch hat der Bevölkerungsanteil der Ultraorthodoxen in Israel mittlerweile 13 Prozent erreicht.