Schockfund auf der Straße: Billie Eilish in den ÖPNV und Abriss der Bauruine

Am Freitag, den 6. Juni 2025, sorgten mehrere Ereignisse in Wien für Furore. Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages zusammengefasst:

Blutüberströmter Mann auf offener Straße aufgefunden

Ein blutüberströmter Mann wurde am Freitagabend auf einer belebten Straße in Wien entdeckt. Eyewitnessberichte berichten von einem möglichen Übergriff, der besorgte Passanten alarmierte. Die Polizei untersucht derzeit den Vorfall und hat bereits erste Zeugen befragt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Kriminalbeamte haben eine umfassende Ermittlungen eingeleitet, um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären.

Nach „Arnie“ auch Popstar Billie Eilish mit Öffi-Durchsage

In einer kreativen Initiative zur Förderung des öffentlichen Verkehrs in Wien hat Billie Eilish, die gefeierte Musikerin, eine Durchsage in den Wiener Öffentlichen Verkehrsmitteln aufgenommen. Die Durchsage ermutigt die Menschen, umweltfreundliche Verkehrsmittel zu nutzen und spricht die Bedeutung von Nachhaltigkeit an. Diese Initiative folgt der beliebten Durchsage von Arnold Schwarzenegger, die bereits für viel Aufsehen sorgte und in den Medien breite Beachtung fand. Eilishs Botschaft soll dazu dienen, das Bewusstsein für die Umwelt zu schärfen und die Menschen zu inspirieren, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Pizzerien aus drei Wiener Bezirken ausgezeichnet

Bei einer besonderen Zeremonie wurden Pizzerien in drei verschiedenen Wiener Bezirken ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die besten italienischen Restaurants der Stadt, die für ihre Qualität und ihren Service berühmt sind. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Pizzaliebhabern und Fachleuten, nahm die Bewertungen vor. Der Preis wird als ‚Best of Vienna Pizza‘ bezeichnet und soll auch andere Lokale dazu anregen, ihre Standards zu heben.

Umbau der Sportanlage in der Hervicusgasse fertig

Die Renovierungsarbeiten an der Sportanlage in der Hervicusgasse sind nun abgeschlossen. Die Anlage wurde modernisiert und bietet jetzt neue Sportmöglichkeiten für die Anwohner. Neben neuen Fußball- und Basketballfeldern wurden auch Laufstrecken und Fitnessgeräte installiert. Die Stadtverwaltung stellte sicher, dass die Einrichtung zugänglich gestaltet wurde, um Menschen jeden Alters und jeder Fähigkeit die Nutzung zu ermöglichen. Bürgermeisterin Lisa Müller erklärte bei der Eröffnung, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bürger:innen im Vordergrund stehen.

Bauruine in der Gobergasse nach langer Zeit abgetragen

Eine lange Zeit ungeliebte Bauruine in der Gobergasse wurde nun abgetragen. Der leerstehende Gebäudekomplex war seit mehreren Jahren ein Dorn im Auge der Anwohner und galt als unsicher. Der Abriss ist Teil eines größeren Stadtentwicklungsprojekts, das darauf abzielt, ungenutzte Flächen wiederzubeleben und eine bessere Lebensqualität für die Anwohner zu schaffen. An der Stelle wird in naher Zukunft ein neues Wohngebäude errichtet, das moderne Wohnungen sowie Gemeinschaftsflächen bieten wird.





