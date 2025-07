Schockierende Angriffe in Gaza: Dutzende Leben verloren!

Laut Zivilschutz wurden elf Menschen in der Nähe zweier Verteilstellen für Hilfsgüter der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Zentrum des Gazastreifens sowie in Rafah im Süden von israelischen Soldaten getötet. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass in einem Fall israelische Soldaten auf Wartende nördlich der Stadt Rafah schossen, was zur Tötung von fünf Menschen und Dutzenden Verletzten führte. Die genauen Gründe für diese Schüsse wurden jedoch nicht genannt. Bislang ließen sich diese Informationen unabhängig nicht verifizieren. Auf Anfrage teilte Israels Militär mit, dass sie den Berichten über beide Vorfälle nachgehen würden.

Die GHF hingegen erklärte, dass sie ihre Hilfsgüter ohne Zwischenfälle verteilt habe, predigte jedoch, dass die Hamas versuche, diesen Prozess zu stören. In einer klaren Stellungnahme berichtete die Stiftung von:

12 getöteten lokalen Mitarbeitern;

Folterungen von Mitarbeitern;

Bewaffneten Mitgliedern der Hamas, die in der Nähe humanitärer Zonen postiert wurden.

Im Rahmen dieser humanitären Krise sind Berichte über zivile Opfer durch israelischen Beschuss bei Verteilstellen für die vom von Israel und den USA unterstützten GHF immer wieder aufgekommen. Die Stiftung kritisierte die „ungenaue Berichterstattung“ über ihre Verteilstellen, die oftmals mit gewaltsamen Vorfällen in der Nähe von UNO-Hilfskonvois in Verbindung gebracht würden. Auch darauf basierende Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren.

Israels Strategie besteht darin, humanitäre Organisationen wie die GHF zur Distribution von Hilfsgütern einzusetzen, um die direkte Kontrolle von UNO- und anderen Organisationen zu umgehen. Ein weiteres Ziel ist es, zu verhindern, dass die Hamas diese Hilfsgüter aneignet.

In einem separaten Vorfall meldete Israels Armee den Tod eines 20-jährigen Soldaten, der im Norden des Gazastreifens durch einen Sprengsatz ums Leben kam.

Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet gab an, eines der größten Hamas-Netzwerke im Westjordanland in den letzten Jahren zerschlagen zu haben. In nur drei Monaten seien bei täglichen Einsätzen mehr als 60 Verdächtige in Hebron festgenommen worden. Die wichtigsten Punkte der Mitteilung sind:

Das Netzwerk plante Anschläge in Israel und dem Westjordanland;

Es wurden Schusswaffen, Handgranaten, große Mengen Munition sowie ein unterirdisches Waffenversteck gesichert;

Die Verdächtigen führten Schießtrainings durch, bauten Bomben und sammelten Informationen über israelische Ziele.

Ein speziell fokussierter Verdächtiger soll am Anschlag vom 31. August 2010 beteiligt gewesen sein, bei dem vier Israelis in der Nähe von Hebron getötet wurden. Auch Personen, die Waffen für einen Anschlag in der Nähe von Jerusalem im November 2023 geliefert haben sollen, wurden von Shin Bet festgenommen.

Ein ranghoher Mitarbeiter von Shin Bet bezeichnete die aktuelle Ermittlung als die „größte und komplexeste“ im Westjordanland seit einem Jahrzehnt. Anklagen, einschließlich Mord und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, stehen gegen die Festgenommenen bevor.

Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 ist die Lage auch im besetzten Westjordanland extrem angespannt. Berichten zufolge kommt es häufig zu Gewaltausbrüchen seitens radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser. Israel eroberte im Sechstagekrieg 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem, wo heute rund 700.000 israelische Siedler unter drei Millionen Palästinensern leben. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen eigenen Staat, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Zusammenfassend zeigt sich in der aktuellen Situation, dass der Konflikt im Gazastreifen und Westjordanland eine Komplexität aufweist, die sowohl humanitäre als auch militärische Aspekte umfasst. Die anhaltenden Spannungen und die gegensätzlichen Berichterstattungen verdeutlichen die Herausforderungen, die in dieser Region bestehen.