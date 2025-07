Schockierende Augenzeugenberichte: Tote nach israelischem Angriff in Gaza

news/APA/Montag, 28.07.25, 04:20:27

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind laut Augenzeugen und Rettungskräften mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die Attacke zielte auf ein Wohnhaus westlich von Khan Younis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets. Zudem wurden 20 weitere Personen verletzt, was die humanitäre Lage in der Region weiter verschärft. Unabhängige Quellen konnten diese Zahlen vorerst nicht bestätigen, und vonseiten der israelischen Streitkräfte gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall.













Inmitten weltweiter Kritik an den militärischen Aktivitäten in den palästinensischen Gebieten hat die israelische Armee überraschend angekündigt, bis auf Widerruf täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr Ortszeit eine selbst erklärte humanitäre Feuerpause in bestimmten Teilen des Gazastreifens einzuhalten. Diese Feuerpause wird für die folgenden Gebiete gelten, in denen die Armee nicht aktiv ist:

Al-Mawasi im Südwesten

Deir al-Balah im Zentrum

Stadt Gaza im Norden

Diese Entscheidung wurde getroffen, um dringend benötigte humanitäre Hilfe zu ermöglichen und um die angespannte Lage in der Region etwas zu entspannen. Dennoch bleibt die Sicherheit der Zivilbevölkerung fragil, und es wird berichtet, dass viele Menschen unter den anhaltenden Kämpfen und den daraus resultierenden Nahrungsmittelengpässen leiden.





Weitere Entwicklungen

Die internationale Gemeinschaft ruft zu einem sofortigen Waffenstillstand auf, um den Zivilisten in Gaza zu helfen. Des Weiteren fordern humanitäre Organisationen Zugang zu den betroffenen Gebieten, um medizinische Versorgung und Nahrung bereitzustellen. Trotz der angekündigten humanitären Pausen bleibt die Durchsetzung dieser Maßnahmen eine immense Herausforderung, da sporadische Gewalt weiterhin die Region betrifft.