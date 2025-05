Schockierende Bankomatsprengung in Tirol: Die Täter sind noch immer auf der Flucht!

„Wir befinden uns bei den Ermittlungen noch ganz am Anfang“, betonte Eder, ein Sprecher der Polizei. Bisher war lediglich bekannt, dass die Täter einen nicht näher bezifferten Geldbetrag erbeutet hatten. Um Hinweise aus der Bevölkerung zu sammeln, wandte sich die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger in Reith im Alpbachtal sowie in der Umgebung. Sie baten darum, sich zu melden, falls jemand auf privaten Videoaufnahmen etwas Verdächtiges bemerkt haben sollte.

Nach der Sprengung des Bankomaten wurde eine umfangreiche Alarmfahndung der Polizei ausgelöst. Diese lief Mittwochvormittag jedoch ohne konkrete Erfolge aus. Bei der Fahndung waren nicht nur Polizeistreifen im Einsatz, sondern auch spezialisierte Teams mit Hunden, eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber. Nachdem diese erste Alarmfahndung eingestellt wurde, ging die Polizei zur „örtlichen Fahndung“ über, um gezielt nach Verdächtigen zu suchen.

Steigende Anzahl von Bankomatenattacken

Die Zahl der Angriffe auf Bankomaten ist in Österreich in letzter Zeit alarmierend gestiegen. Im Jahr 2023 wurden bereits 17 Vorfälle gemeldet, während es im Jahr 2022 insgesamt 13 waren. Hier sind einige der zuletzt registrierten Vorfälle:

Wels: Ende April 2023 – Bankomat gesprengt

Salzburg: Anfang Mai 2023 – Bankomat gesprengt

Ötztal Bahnhof (Bezirk Imst): März 2023 – Vorfall

Trotz umfangreicher Großfahndungen blieben diese bisherigen Einsätze erfolglos.

Aufmerksamkeit auf Gmunden

Eine kürzlich erfolgte Bankomatsprengung in Gmunden, Oberösterreich, sorgte für großes Aufsehen. Dabei wurden drei von insgesamt vier Verdächtigen nach einer spektakulären Verfolgungsjagd in Bayern festgenommen. Diese Verfolgung fand in der Nacht von Sonntag auf Montag statt, als die Verdächtigen mit einem Pkw flüchteten und dabei in einen Verkehrsunfall verwickelt wurden, bei dem sie teils schwer verletzt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Bankomatsprenger Teil einer organisierten niederländischen Bande sind, die auch in Deutschland und Österreich aktiv ist.

Wichtige Informationen zur Sicherheit

Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Seien Sie wachsam und melden Sie verdächtige Aktivitäten oder Personen.

Halten Sie Ihre Videoüberwachungssysteme in gutem Zustand und überprüfen Sie regelmäßig die Aufnahmen.

Informieren Sie die Polizei umgehend über verdächtige Beobachtungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ermittlungen zu den Bankomatsprengungen in Österreich weiter voranschreiten, während die Öffentlichkeit aufgerufen wird, aktiv zur Lösung beizutragen. Die Zunahme solcher Vorfälle muss ernst genommen werden, um die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.