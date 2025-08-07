Schockierende Banküberfälle in Tirol: Männer hinter grauenhaften Taten und langen Haftstrafen!

Die Urteile in dem aktuellen Fall sind vorerst nicht rechtskräftig. Die Geschworenenberatung am Landesgericht dauerte rund fünf Stunden, während der gesamte Prozess über zwei Tage erstreckte. Am Ende gelangten die Geschworenen zu praktisch einstimmigen Wahrsprüchen. Lediglich in einem Fall, der einen Überfall auf ein Institut in Kufstein betraf, fiel das Wahrspruch-Ergebnis mit sechs Ja- und zwei Nein-Stimmen anders aus.

Richter Norbert Hofer begründete die hohe Haftstrafe für den Erstangeklagten damit, dass dieser „nicht den Ansatz einer Reue“ gezeigt habe. „Die Bankmitarbeiter sind gebrochen“, betonte Hofer und wies auf die extrem gewaltsamen Übergriffe hin. Zudem wurden bei beiden Angeklagten Vorstrafen als erschwerend gewertet. Die Gesamtbeute bei den fünf Überfällen betrug 580.000 Euro.

Der Erstangeklagte wurde von mehreren Zeugen schwer belastet. Er legte zwar ein Teilgeständnis ab und bekannte sich schuldig zu einem einzelnen Banküberfall am 5. Juli in Innsbruck, doch alle anderen Überfälle wies er zurück. Er behauptete, diese seien größtenteils von „einem Bekannten“ begangen worden. Dem widersprach eine Zeugin vehement, die zwei Überfälle in der gleichen Filiale in Innsbruck miterlebt hatte. Sie sagte: „Für mich war es ein und dieselbe Person.“ Außerdem bemerkte sie, wie gut sich der Bankräuber beim zweiten Überfall auskannte. Eine weitere Zeugin bestätigte: „Sein Verhalten war gleich, beim zweiten Mal war er aber noch aggressiver.“

Die Aggressivität des Bankräubers wurde auch von anderen Zeugen hervorgehoben. Beim Überfall am 5. Juli bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem „Countdown von 30 Sekunden“. Er hielt eine Waffe an ihre Schläfe und zog gewaltsam an ihr. Die Zeugen berichteten einhellig, dass er wiederholt forderte, ihm das „big money“ auszuhändigen. Eine weitere Zeugin schilderte, wie der Mann sie über längere Zeit gewaltsam festhielt.

Der erstangeklagte Österreicher behauptete bereits am Montag, dass der angeblich „eigentliche Täter“, den er aus der „Kokain-Szene“ kenne, ihm von den Überfällen erzählt habe. Mindestens drei der vier Banküberfälle seien von diesem Mann begangen worden, während für einen vierten eine andere Person verantwortlich sei. Lediglich den fünften Banküberfall am 5. Juli gestand er ein. Trotz der Waffe, Maske und Handschuhe beschrieb er den Überfall als „spontan“. An die Tat könne er sich aufgrund seines Drogenkonsums nicht erinnern.

Der zweitangeklagte Russe stritt ebenfalls jede Beteiligung an den Überfällen ab. Er gab an, den Erstangeklagten nur „flüchtig“ zu kennen, obwohl sie eine Zeit lang zusammen gewohnt hatten. Es sei einmal die Rede von einem Überfall am Innsbrucker Mitterweg gewesen.

In seinem Schlussplädoyer stellte Staatsanwalt Markus Grüner klar, dass er der Behauptung des Erstangeklagten, er kenne den „eigentlichen Täter“, keinen Glauben schenke. „Ich halte das für eine Erfindung“, führte er aus. Grüner betonte weiter, dass der 26-Jährige sich „leicht und billig“ mache und mehr wisse, als er zugibt. Die beiden Verhandlungstage hätten mit Sicherheit ergeben, dass zumindest die zwei Banküberfälle in Innsbruck in derselben Filiale von ihm verübt worden seien.

Die Verteidiger der beiden Männer widersprachen den Vorwürfen. „Mein Mandant hat lediglich den Überfall am 5. Juli begangen“, erklärte der Verteidiger des Erstangeklagten. Er beantragte einen Freispruch für die weiteren vier Überfälle. Der Verteidiger des Zweitangeklagten betonte ebenfalls, dass sein Mandant zwar Kenntnis von einem Überfall hatte, jedoch nicht daran beteiligt war.

Der Staatsanwalt hatte zu Beginn der Verhandlung betont, dass alles auf einen und denselben Täter hindeute, was durch DNA-Spuren untermauert werde. Diese wurden auf einem Zettel und auf den Tatwaffen gefunden. Der Täter ging stets ähnlich vor: Er trat maskiert in die Geldinstitute ein, bedrohte die unschuldigen Bankmitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte auf Englisch nach Bargeld. Gewalt wurde angewendet, indem Mitarbeiterinnen aggressiv am Nacken und in der Schulter gepackt wurden. Die Überfälle fanden meist in blitzschnellen Zeiträumen zwischen 30 Sekunden und zweieinhalb Minuten statt, wobei ein Überfall, der am 20. März 2024 in Innsbruck stattfand, im Versuch endete.

Der 33-jährige russische Komplize soll an zwei der Überfälle beteiligt gewesen sein. Er hatte angeblich die Waffe in einem Fall übernommen und versteckt sowie in einem weiteren Fall in einem Fahrzeug in der Nähe des Tatorts auf den Erstangeklagten gewartet, bevor er mit ihm floh.

Seit November 2023 beobachtete man in Tirol eine auffällige Häufung an Banküberfällen. In zwölf Fällen wurden Geldinstitute in Kufstein, Fügen, Mieders und Innsbruck überfallen. Alle Überfälle wurden seit Juni aufgeklärt, und viele Täter wurden bereits verurteilt. Zuletzt wurde ein 22-Jähriger festgenommen, der im November 2024 eine Bank in Kufstein überfallen haben soll. Ein weiterer Überfall in der Innsbrucker Reichenau wird einem bereits verstorbenen 28-Jährigen zur Last gelegt.

Zusammenfassung: Der Prozess um die Reihe von Banküberfällen in Tirol ist ein Beispiel für die brutale Kriminalität in der Region. Die Geschworenenberatung ergab fast einstimmige Wahrsprüche, während die Angeklagten unterschiedliche Versionen der Geschehnisse hatten. Die Beweislage deutet stark auf eine wiederholte Tat eines einzelnen Täters hin und verdeutlicht die Herausforderungen für die Strafverfolgung in solchen Fällen.