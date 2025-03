Schockierende Bilder: Verletzte nach russischem Drohnenangriff in Odessa!

News/APA/Dienstag, 04.03.25, 10:33:31

Bei einem neuen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer sind nach Angaben der Behörden mindestens vier Menschen verletzt worden.

Der Gouverneur von Odessa, Oleh Kiper, teilte auf Telegram mit: „Infolge des Angriffs ist die Strominfrastruktur beschädigt worden, und in mehreren Stadtteilen sind nun Notstromabschaltungen in Kraft.“













Durch herabgefallene Trümmer abgeschossener Drohnen und durch Druckwellen nach Explosionen seien zwei Häuser und ein Geschäftszentrum beschädigt worden, und vier Personen wurden verletzt, berichtete Kiper weiter. Dieser Vorfall ist Teil einer anhaltenden Serie von Angriffen auf ukrainische Städte.

Seit dem Beginn des Krieges vor mehr als drei Jahren hat die Ukraine große Verluste erlitten, sowohl an menschlichem Leben als auch an Infrastruktur. Laut Berichten sind im vergangenen Jahr allein in Odessa über 100 Angriffe dokumentiert worden, die sowohl Wohngebäude als auch kritische Infrastruktur wie Strom- und Wasserversorgung getroffen haben.





Die fortgesetzten Angriffe auf zivile Infrastruktur haben nicht nur das alltägliche Leben der Menschen in der Region stark beeinträchtigt, sondern auch das fortwährende Humanitäre Hilfsengagement erforderlich gemacht. Verschiedene Organisationen arbeiten daran, den betroffenen Familien Hilfe anzubieten, indem sie Nahrungsmittel, medizinische Grundversorgung und psychologische Unterstützung bereitstellen. Die internationale Gemeinschaft hat sich ebenfalls besorgt über die Situation gezeigt und fordert eine sofortige Deeskalation der Gewalt in der Region.