Schockierende Enthüllung: Ohrstöpsel als unterschätzte Ursache für Gehörgangentzündungen!

Der weit verbreitete Gebrauch von drahtlosen In-Ear-Kopfhörern und Ohrstöpseln ist zunehmend mit einer wachsenden Anzahl an Berichten über klinische Symptome von Otitis externa (Gehörgangsentzündung) assoziiert. In einer kürzlich durchgeführten Fall-Kontroll-Studie haben Haotian Liu und Co-Autoren von der Sichuan-Universität (West China Hospital, Chengdu) mögliche Risikofaktoren für Allergien in Verbindung mit diesen Hörgeräten näher untersucht. Die Ergebnisse wurden im Journal der Amerikanischen Akademie für Dermatologie (JAAD) veröffentlicht.

Unglaubliche zehn Prozent der Menschen werden im Laufe ihres Lebens einmal oder mehrmals an einer Gehörgangsentzündung erkranken, was diese Erkrankung zu einem der häufigsten Ohrenprobleme macht. Die medizinische Terminologie für diese entzündliche Erkrankung ist Otitis externa. In circa 90 Prozent der Fälle sind Bakterien die Hauptverursacher. Seltenere Ursachen sind virale Infektionen oder Pilzbefall. Besonders bekannt ist die „Badeotitis“, die häufig bei Schwimmern auftritt. In der modernen Zeit sind jedoch auch In-Ear-Kopfhörer und Ohrstöpsel in den Fokus gerückt, da sie das Ohr dicht abschließen und ein feuchtes, warmes Milieu fördern, das das Wachstum von Keimen begünstigt.

Die chinesischen Forscher untersuchten insgesamt 128 Personen mit diagnostizierter Otitis externa sowie 50 Personen, die ebenfalls In-Ears oder Ohrstöpsel benutzten, jedoch keine Symptome aufwiesen. Die durchschnittliche Altersgruppe der Probanden lag bei 25 Jahren, wobei rund zwei Drittel Frauen waren. Von den Probanden konnten 75 allergologisch getestet werden. In diesem Test wurden kleine Stücke der Beschichtung der In-Ear-Geräte entnommen und über 48 Stunden auf dem Rücken der Testpersonen angewandt. Ein bedeutendes Ergebnis der Studie zeigte, dass unter den Personen mit Gehörgangsentzündung 28,9 Prozent einen positiven oder zumindest fraglichen Hauttest auf das Material der In-Ears aufwiesen. Dies war signifikant höher als die 2,7 Prozent der symptomfreien Probanden.

Die Produkte stammten von unterschiedlichen Herstellern, darunter Firmen aus Südkorea und den USA. Die In-Ears des asiatischen Unternehmens wurden signifikant häufiger mit Kontaktdermatitis in Verbindung gebracht. Die Patienten mit Gehörgangsentzündungen nutzten ihre Ohrstöpsel im Durchschnitt 21 Mal pro Woche, was erheblich mehr ist als die zehn Mal pro Woche, die symptomfreie Personen verzeichneten.

Die Forscher kamen zu dem Schluss: „Kontaktallergien im Zusammenhang mit In-Ears und Ohrstöpseln waren bei Personen mit Otitis externa häufiger. Das deutet darauf hin, dass solche Allergien zu den Problemen beitragen dürften. Dies sollte bei der Untersuchung von Betroffenen berücksichtigt werden.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung von In-Ear-Kopfhörern und Ohrstöpseln potenzielle Risiken birgt, die ernst genommen werden sollten. Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die Notwendigkeit, bei der Diagnose und Behandlung von Ohrenkrankheiten auch allergische Reaktionen in Betracht zu ziehen. Umso dringlicher wird die Aufklärung der Nutzer über mögliche Gefahren und die richtige Pflege ihrer Hörgeräte.