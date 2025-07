Schockierende Erdbeben-Auswirkungen: Tsunami-Welle trifft Russland und Japan!

Die japanische Wetterbehörde hat angekündigt, dass Tsunami-Wellen von bis zu drei Metern Höhe an größeren Küstenabschnitten erwartet werden. In Reaktion auf diese Gefahr berichtete NHK, dass die Regierung für bestimmte Regionen Evakuierungsanordnungen erlassen hat. Zusätzlich hat das US-Tsunami-Warnsystem vor „gefährlichen Tsunami-Wellen“ in den kommenden Stunden entlang mehrerer pazifischer Küsten gewarnt. Besonders die nordwestlichen hawaiianischen Inseln und die Küste Russlands könnten von Wellen über drei Metern betroffen sein. Köste in Japan, Guam und Hawaii rechnen mit Wellen von ein bis drei Metern Höhe.

Im Anschluss an die Tsunamiwarnung hat der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima, Tepco, Maßnahmen ergriffen, um alle Arbeiter in Sicherheit zu bringen. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte der Nachrichtenagentur AFP, dass alle Mitarbeiter evakuiert wurden und dass im Kraftwerk keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Fukushima, das am Meer liegt, wurde 2011 von einem Tsunami getroffen, der fast 15 Meter hoch war und nach einem schweren Erdbeben am 11. März 2011 auftrat. Das Unglück führte zur Kernschmelze in drei der sechs Reaktoren und gilt als das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.

Der Bahnbetreiber in Ostjapan stellte einige Verbindungen ein. Auf Aufnahmen des Senders TBS war zu sehen, wie Fabrikarbeiter und Anwohner auf der nördlichen Insel Hokkaido auf einen Hügel über dem Meer flüchteten.

Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA berichtete ebenfalls von Wellenhöhen von bis zu drei Metern, die die Küsten des Bundesstaates Hawaii erreichen könnten, mehrere tausend Kilometer vom Erdbebenepizentrum entfernt. Zudem wurden für die Westküste von Alaska sowie für die Philippinen und Indonesien Tsunami-Warnungen ausgegeben.

Der Kamtschatka-Zweig des Geophysikalischen Dienstes der Russischen Akademie der Wissenschaften erklärte, dass das jüngste Erdbeben das schwerste seit 1952 gewesen sei und rechnet mit starken Nachbeben.

Vorläufigen Berichten zufolge gab es in Russland einige leicht Verletzte, und ein Kindergarten wurde beschädigt. Oleg Melnikow, der regionale Gesundheitsminister, teilte der staatlichen Nachrichtenagentur TASS mit, dass mehrere Personen medizinische Hilfe benötigten, nachdem sie sich beim Verlassen von Gebäuden verletzt hatten.

Zur Gewährleistung der Sicherheit wurde für die Kleinstadt Sewero-Kurilsk eine Evakuierung angeordnet. Der Gouverneur von Sachalin, Waleri Limarenko, informierte die Öffentlichkeit über die Situation in sozialen Medien. Der Gouverneur von Kamtschatka, Wladimir Solodow, bezeichnete das Erdbeben in einer Videobotschaft als das schwerste seit Jahrzehnten.

Laut der US-Erdbebenwarte USGS lag das Erdbeben-Epizentrum in einer geringen Tiefe von 19,3 Kilometern; russische Seismologen lokalisierten es rund 130 Kilometer von der Hauptstadt der Region, Petropawlowsk-Kamtschatski, entfernt. Insgesamt registrierten die Behörden vier Erdbeben, die viele Menschen dazu veranlassten, ohne Schuhe und Winterkleidung auf die Straße zu fliehen. In den Wohnungen fielen Möbel um, Spiegel zerbrachen, und Strom- sowie Mobilfunkdienste fielen aus.

Die Region Kamtschatka ist insbesondere aktiv seismisch, da hier die pazifische und die nordamerikanische Kontinentalplatte aufeinandertreffen. Am 20. Juli ereignete sich in derselben Region ein Erdbeben der Stärke 7,4, das jedoch keine größeren Schäden verursachte.

