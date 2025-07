Schockierende Murenabgänge: Gschnitz in Tirol stark betroffen!

Der Bereich der Pfarrkirche Maria Schnee in der Gemeinde Gschnitz, gelegen auf rund 1.240 Metern Seehöhe, wurde besonders schwer von den Unwettern betroffen. Insgesamt gingen sechs Muren mit Geröll- und Gesteinsmassen ab, wobei zwei – insbesondere die bei der Kirche und im angrenzenden Weiler – besonders verheerende Auswirkungen hatten, so der Einsatzleiter Lukas Braunhofer. Diese Katastrophe führte zu einer starken Vermurung im hinteren Bereich der Kirche und der Gschnitztalstraße (L 10), die bis nach Mühlendorf verläuft und nun verlegt werden musste. Auch eine Fahrradbrücke wurde vollständig zerstört.

Heute Abend beginnen die Einsatzkräfte, den Verbindungsweg, der durch schweres Geröll blockiert wurde, wieder freizuräumen, damit die beschädigten Häuser wieder erreichbar sind. Für Dienstagvormittag setzen die Einsatzkräfte das Ziel, den Weg so weit wie möglich freizumachen.

Die stärker bewohnte Ortsmitte, wo der Großteil der Bevölkerung lebt, blieb nach aktuellem Stand weitgehend von den Murenabgängen, Hangrutschungen und Überschwemmungen verschont. Dennoch wurden die Anwohner aufgefordert, vorerst in ihren Häusern zu bleiben und sich – zur Sicherheit – in höhere Stockwerke zurückzuziehen, wie es seitens des Landes Tirol hieß. Vor der Evakuierung in Mühlendorf trat der Gschnitzbach teilweise über die Ufer und verschärfte die Situation erheblich.

Glücklicherweise gab es bisher keine Berichte über Verletzte oder Verschüttete in Gschnitz. Auch sollen keine Häuser direkt von den Erdmassen erfasst oder zerstört worden sein, bestätigen Feuerwehr-Einsatzleiter und Kommandant.

Die heftigen Gewitter am vergangenen Nachmittag führten zu Erdrutschen und großflächigen Überschwemmungen, die Felder und angrenzende Wohnbereiche betrafen. Geröllmassen stürzten ins Tal, wobei die Anwohner in unmittelbarer Nähe gefährdet waren.

Angesichts der Gefahr von weiteren Murenabgängen, Hangrutschungen und Überschwemmungen wurde am frühen Abend der AT-Alert und ein Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bevölkerung wurde eindringlich gebeten, in ihren Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich von den Dämmen der Flüsse fernzuhalten. „Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, sicherte Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol, zu. Feuerwehr, Rettung, Polizei und eine Vielzahl anderer Hilfskräfte sind im Einsatz.

In der Region Stubaital, konkret in Neustift, kam es ebenfalls zu Murenabgängen, die jedoch weniger schwerwiegend waren. Auch dort war der hintere Talschluss ab dem Ortsteil Gasteig nicht mehr passierbar. Zudem wurde der Campingplatz Volderau vorsorglich evakuiert, und die Anwohner im Ortsteil Volderau erhielten die Anweisung, sich in die oberen Stockwerke zurückzuziehen.

Zusammenfassung

Die Unwetter in der Region Gschnitz haben erhebliche Schäden verursacht, jedoch blieb die verletzte Bevölkerung weitgehend verschont. Die Einsatzkräfte arbeiten rund um die Uhr, um die Situation zu stabilisieren und die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt und welche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung getroffen werden müssen.