Schockierende Nachricht: Ex-Talkmaster Hermes Phettberg mit 72 Jahren verstorben!

Phettberg, geboren als Josef Fenz am 5. Oktober 1952 in Hollabrunn, war der Sohn von Weinbauern. Seine Karriere begann als Bankangestellter, bevor er nach theologischer Ausbildung zum Pastoralassistenten in der Erzdiözese Wien wurde. In den 1980er-Jahren war er Mitbegründer von:

„Libertine Sadomasochismusinitiative Wien“

„Polymorph Perverse Klinik Wien“

Öffentliche Bekanntheit erlangte er durch sadomasochistische Kunstaktionen, darunter die „Verfügungspermanenzen“ mit Walter Reichl im Rahmen von „ErotiKreativ“ im WUK.

Ab den 1990er-Jahren spielte er in der Theatergruppe „Sparverein Die Unz-Ertrennlichen“ unter der Regie von Kurt Palm. 1992 begann Phettberg, eine wöchentliche Kolumne für den „Falter“ zu schreiben, die später in der Sammlung „Hundert Hennen. Katechesen 1992 – 2003“ veröffentlicht wurde. Weitere Meilensteine in seiner Karriere:

„Phettbergs Nette Leit Show“ (ab Ende 1994) mit prominenten Gästen wie:

Marcel Prawy



Hermann Nitsch



Manfred Deix



Josef Hader

Veröffentlichung des Buchs „Frucade oder Eierlikör“ (1996) mit Kurt Palm

Sendung „Beichtphater Phettberg“ (2003 und 2004, ausgestrahlt auf ATV)

Phettberg wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter:

Franz-Grillparzer-Preis (1993)

Preis der Stadt Wien für Publizistik (2002)

Der damalige Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny bezeichnete ihn als „radikalen und subjektiven Beobachter des Wiener Alltagslebens“. 2007 widmete sein Freund Kurt Palm ihm den Dokumentarfilm „Hermes Phettberg, Elender“.

Bei der öffentlichen Fesselungsaktion „Garten der Lüste“ im Rahmen der „Wienwoche“ 2012 sorgte er für Aufsehen. Außerdem erschien 2012 das Künstlerbuch „Alles Erschreckliche! Ausgewählte Texte“. Im Sommer 2013 wurde die Doku „Der Papst ist kein Jeansboy“ über seinen Alltag gezeigt, der wie folgt stattfand:

28 Vorstellungen im Wiener Stadtkino

Phettberg nahm trotz Gehbehinderung an allen teil

Die Graphic Novel „Blue Jeans. Der Phettberg-Comic“ erschien 2015, finanziert durch eine Crowdfundingaktion. Ebenfalls 2015 spielte er in „A Perception“ von Daniel Pfander.

Nach mehreren Schlaganfällen lebte Phettberg, der sich selbst als „Elender“ bezeichnete, zurückgezogen. Trotz Beeinträchtigungen in der Feinmotorik und beim Sprechen fand er dennoch Kontakt zur jungen Musikszene und wurde in Musikvideos von Künstlern wie:

Drangsal

Fäulnis

Nancy Transit

Am Mittwoch nahm auch Kulturminister Werner Kogler (Grüne) via „X“ Abschied von ihm: „Radikal und rücksichtslos, mit seinem Körper und seinem gesamten Leben, leidend und verzweifelnd und dennoch voller Humor und mit der unbezwingbaren Neugier eines Kindes hat er die dunklen Seiten unseres Landes zum Schwingen gebracht. Ruhe in Frieden, Hermes Phettberg.“

Zusammenfassend war Hermes Phettberg eine markante Figur der österreichischen Subkultur, die mit ihrer Kunst und ihren Äußerungen bedeutende Spuren hinterließ.