Schockierende Nachrichten: Wiener Galerist Ernst Hilger im Alter von 75 Jahren verstorben

Ernst Hilger wurde am 28. Februar 1950 in Wien geboren und begann 1968 mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre. Zunächst galt seine Leidenschaft der Musik. So gründete er das Folk-Lokal Atlantis, wo zahlreiche Austro-Popper ihre ersten Auftritte feierten. Zudem arbeitete er gemeinsam mit dem Sammler Peter Infeld an einer Studentenedition, bei der Grafiken für ungefähr 25 Euro erhältlich waren. „Mein ganzes Leben ist ein glücklicher Zufall, der sich nur mit der Leidenschaft gut kombiniert hat“, resümierte Hilger einmal. Diese Leidenschaft sollte seine künstlerische Karriere maßgeblich prägen.

Im Jahr 1971 vollzog er den endgültigen Schritt in die Kunstszene, indem er in Salzburg die Galerie Academia gründete. Ein Jahr später folgte die Galerie Spectrum in Wien. In seiner eigenen Galerie, die er 1976 ins Leben rief, fanden seitdem mehr als 500 Ausstellungen statt. Mit der Eröffnung des hilger contemporary im Jahr 2003 und der HilgerBROTKunsthalle im Jahr 2009, erweitert um HilgerNEXT im Jahr 2013, setzte Hilger neue Maßstäbe im Kunstbetrieb. Er nahm an internationalen Messen teil und entdeckte regelmäßig Talente in Asien und im Iran. „Ich habe 50 ganz sensationelle Jahre gehabt. Ich war 30 Jahre lang der Platzhirsch. Aber ich habe keine Lust mehr herumzurasen“, erklärte Hilger kürzlich anlässlich seines 75. Geburtstags im APA-Gespräch.

Während seiner Karriere war Ernst Hilger auch ein einflussreicher Akteur im Kunstmarkt. Er war:

Langjähriger Präsident der Vereinigung der österreichischen Galerien

Beiratsmitglied von Art Basel

Von 2002 bis 2007 Präsident des europäischen Galeristenverbandes

In den letzten Jahren zog er sich jedoch bewusst aus aktiven Funktionen zurück und äußerte sich darüber erfreut. Sein Plan, seine vielseitigen Erfahrungen in einem Buch zu dokumentieren, blieb unvollendet. Er bewertete die aktuellen Marktbedingungen als herausfordernd: „Alle Galerien raufen!“ Dies sei auch eine Folge der politischen Weltlage, da die Mächtigen „mit Kunst gar nichts am Hut“ hätten. Hilger betonte, wie wichtig die Unterstützung der Kulturszene sei und verglich Kultur mit einer Pflanze, die Wasser brauche, um zu gedeihen.

Seit 2000 trug Hilger den Titel Professor. 2008 wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet. Seine Verbundenheit zu Wien zeigte sich auch in seiner großzügigen Spende von rund 500 Kunstwerken an das MUSA. Eine Auswahl dieser Arbeiten, die zeitgenössische iranische und indonesische Malerei, kongolesische Fotografie sowie südafrikanische Skulpturen umfasst, war 2018 im Museum Angerlehner in Oberösterreich zu sehen.

Mit großer Bestürzung reagierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf die Nachricht von Hilgers Ableben. Dieser galt als „Leuchtturm in der Wiener Kunstszene“. Er förderte junge Künstlerinnen und Künstler, bot bewährten Malerinnen und Malern ein Forum und brachte stets innovative Ideen ein. Auch die Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hob hervor, dass Hilger Kunst nicht elitär sah, sondern für alle zugänglich machen wollte. Sein unermüdliches Engagement für Kunst und Künstler hatte nie eine Pause gekannt.

Zusammenfassung: Ernst Hilger, ein bedeutender Akteur der Kunstszene in Wien, hinterlässt ein erhebliches Erbe durch seine Galerien, Ausstellungen und die Unterstützung zahlreicher Künstlerinnen und Künstler. Seine Philosophie, dass Kultur Wasser braucht, um zu gedeihen, wird auch in Zukunft Gültigkeit haben. Wiens Kunstszene wird Hilger nie vergessen.