Schockierende Neuigkeiten: Stefan Pierer tritt von seinem Vorstandsmandat bei KTM zurück!

news/APA/Dienstag, 04.03.25, 08:19:09

Nach der Annahme des Sanierungsplans bei der KTM AG durch die Gläubiger übernimmt CEO Gottfried Neumeister die alleinige Führung. In diesem Zusammenhang hat Co-CEO Stefan Pierer beschlossen, sein Vorstandsmandat zurückzugeben und somit endgültig aus dem Vorstand auszutreten. Der Schritt kommt im Gefolge einer umfassenden Reorganisation des Unternehmens, die darauf abzielt, die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Marke KTM zu sichern. Darüber hinaus wurde Verena Schneglberger-Grossmann, die als Prokuristin und Leiterin der Rechtsabteilung tätig ist, neu in den Vorstand gewählt.













APA/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM









Stefan Pierer äußerte sich zur Übergabe: Mit Neumeister habe er „den perfekten Nachfolger“ gefunden und sei „fest davon überzeugt, dass er das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, sagte Pierer laut der Aussendung. Dies könnte ein entscheidender Moment für die KTM AG sein, da das Unternehmen nicht nur herausgefordert ist, seine traditionellen Märkte zu bedienen, sondern auch neue Technologien und Marktanteile zu erobern.

Gottfried Neumeister: Er hat umfangreiche Erfahrung im Management und in der strategischen Unternehmensführung.

Er hat umfangreiche Erfahrung im Management und in der strategischen Unternehmensführung. Verena Schneglberger-Grossmann: Sie wird den Vorstand mit ihrer Expertise im rechtlichen Bereich bereichern, besonders bei der Implementierung von neuen Compliance-Richtlinien.

Sie wird den Vorstand mit ihrer Expertise im rechtlichen Bereich bereichern, besonders bei der Implementierung von neuen Compliance-Richtlinien. Unternehmensausblick: Die KTM AG plant, ihre Produktlinien zu diversifizieren, insbesondere im Bereich der elektrischen Zweiräder.

Die Entscheidung, Pierer aus dem Vorstand zu entlassen, folgt auf die Annahme eines Sanierungsplans, was bedeutet, dass das Unternehmen jetzt in der Lage ist, seine finanziellen Verpflichtungen zu restrukturieren und Konturen für eine gesunde Zukunft zu zeichnen. Die meisten Analysten und Investoren beobachten diese Veränderungen aufmerksam, um zu sehen, wie sich die Dynamik in der Unternehmensführung weiterentwickeln wird.