Schockierende Rückschläge für Gentherapien: Drei Todesfälle werfen Fragen auf!

In Europa wurde Ende vergangener Woche lediglich sporadisch über den Aktienkursverfall des US-Biotech-Unternehmens Sarepta Therapeutics berichtet. Dieser Rückgang könnte jedoch schwerwiegende Folgen für das innovative medizinische Feld der Gentherapie haben. Die Gentherapie zielt darauf ab, Patienten durch Infusion von Vektoren mit „Reparatur-Erbgut“ zu behandeln, um beschädigte oder ausgefallene Gene zu ersetzen. Besonders geeignet ist dieses Verfahren für Erbkrankheiten, die auf Mutationen in nur einem Gen basieren, wie beispielsweise:

Hämophilie (Bluterkrankheit)

Spinale Muskelatrophie (SMA)

Die kombinierte Immunschwäche (SCID)

Am vergangenen Freitag machte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Schlagzeilen, indem sie die klinischen Studien zur Gentherapie von Sarepta zur Behandlung der extrem seltenen Gliedergürteldystrophie vorübergehend aussetzte. Dieser Schritt wurde durch drei Todesfälle ausgelöst, die möglicherweise im Zusammenhang mit den Therapien stehen. In diesem Kontext erwähnte die FDA, dass die Studienteilnehmer einem signifikanten Risiko für gesundheitliche Komplikationen ausgesetzt sein könnten.

Die Gliedergürteldystrophie ist eine progressive Muskelkrankheit, die hauptsächlich die Muskeln im Schulter- und Beckengürtel betrifft und auch das Herz beeinflussen kann. Bisher gab es keine ursächliche Therapie. Der dritte Todesfall, der diese Entscheidung der FDA begründete, ereignete sich bei einem 51-jährigen Mann in einer Phase-I-Studie. Der Patient war an einer experimentellen Gentherapie (SRP-9004) beteiligt und starb aufgrund von akutem Leberversagen.

Im Kontext dieser Entwicklungen ist es wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen in frühen klinischen Studien hervorzuheben. Diese Studien beinhalten immer ein gewisses Risiko, insbesondere wenn es um neuartige Therapien geht. Im Juni 2023 erhielt Sarepta jedoch eine Zulassung für eine Gentherapie zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) für noch gehfähige Patienten, gefolgt von einer weiteren Zulassung für nicht mehr gehfähige DMD-Patienten etwa ein Jahr später.

Bereits im Frühjahr alarmierten jedoch Berichte über Todesfälle in Verbindung mit der DMD-Gentherapie die Aufsichtsbehörden. Zwei Todesfälle wurden im Zusammenhang mit den Elevidys-Patienten gemeldet – beide resultierten ebenfalls in akutem Leberversagen. Die FDA stellte fest, dass alle drei Todesfälle bei Patienten, die mit dem gleichen Genvektor (AAVrh74) behandelt wurden, auftraten, welcher auch in der experimentellen Therapie verwendet wird.

Die Verwendung dieser speziellen Vektoren hat Bedenken aufgeworfen. Der FDA wurde daraufhin der Status der AAVrh74-Plattformtechnologie entzogen, da die vorliegenden Sicherheitsinformationen nicht ausreichten, um deren Sicherheit zu gewährleisten.

In den USA ist bereits ein offener Streit zwischen der FDA und Sarepta entfacht. Die FDA fordert, dass Sarepta die DMD-Gentherapie vorläufig aus dem Verkehr zieht, während das Unternehmen zunächst an der Sicherheit seiner Therapie festhielt. Letztendlich entschloss sich Sarepta jedoch, vorübergehend den Lieferstopp einzuleiten.

In Europa wurde die Gentherapie von Sarepta bislang noch nicht zugelassen. Roche, ein wichtiger Akteur im Pharmasektor, hat angekündigt, bei der EU-Arzneimittelagentur einen Antrag zur Zulassung von Elevidys für gehfähige DMD-Patienten zu stellen.

Die gegenwärtigen Entwicklungen könnten weitreichende Auswirkungen auf die Forschung und Entwicklung in der Gentherapie haben. Diese Technologien bieten Hoffnung für viele Patienten, die an bisher nicht behandelbaren Erbkrankheiten leiden.

Beispielsweise ist DMD eine seltene genetische Erkrankung, die häufig bei Jungen auftritt und in der Regel in der frühen Kindheit diagnostiziert wird. Die Patienten verlieren im Laufe der Zeit die Fähigkeit zu gehen und leiden unter schwerwiegenden Komplikationen in Bezug auf Herz und Lunge, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung bei etwa 28 Jahren liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Rückschläge bei Sarepta die gesamte Gentherapieforschung in eine kritische Lage bringen. Die Hoffnungen vieler Patienten auf innovative Therapien stehen auf der Kippe, während Sarepta angekündigt hat, hunderte Arbeitsplätze abzubauen, um 400 Millionen US-Dollar jährlich einzusparen. Der Sektor sieht sich einer unsicheren Zukunft gegenüber.