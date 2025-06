Schockierende Schließung: Neue Gaza-Hilfszentren am Mittwoch geschlossen!

Die Zentren für die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen bleiben geschlossen, um „Renovierungs-, Organisations- und Effizienzverbesserungsarbeiten“ durchzuführen. Dies ist eine notwendige Maßnahme, um sich auf eine mögliche Zunahme der Menschenmengen vorzubereiten. Zudem plant die israelische Armee, diese Zeit zu nutzen, um sichere Zugangswege zu schaffen, berichtete die Times of Israel. In den Tagen zuvor, am Sonntag, Montag und Dienstag, kam es zu Schüssen der israelischen Streitkräfte auf Palästinenser, die sich den Truppen genähert hatten, nachdem sie von einem im Voraus genehmigten Weg abgewichen waren.

Ein Sprecher der israelischen Armee warnte die Bewohner Gazas, sich am Mittwoch nicht in unmittelbare Nähe der Verteilungszentren zu begeben: „Es ist strengstens verboten, die Bereiche der Verteilungszentren zu betreten!“ Die Wiedereröffnung der Zentren ist für Donnerstag geplant.

Laut Angaben der Gesundheitsbehörde, die von der islamistischen Terrororganisation Hamas kontrolliert wird, sollen in der Nähe eines Verteilungszentrums bei Rafah mindestens 27 Palästinenser getötet und rund 90 weitere verletzt worden sein. Im Gegensatz dazu erklärte die israelische Armee, ihre Soldaten hätten etwa einen halben Kilometer von der Verteilungsstelle entfernt Verdächtige gesehen, die eine Bedrohung darstellten. Da diese trotz Warnschüssen nicht zurückwichen, wurde auf sie geschossen. Unabhängige Verifikation dieser Angaben sind derzeit nicht möglich.

Die GHF (Gazastreifen-Hilfsfonds) hatte erst vor einer Woche mit der Verteilung von Hilfsgütern im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens begonnen. Bisher wurden nach eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Mahlzeiten verteilt. Berichten zufolge kam es in der Nähe dieser Zentren bereits zuvor zu ähnlichen tödlichen Zwischenfällen, bei denen viele Palästinenser ums Leben kamen.

Nach den jüngsten Berichten über die Tötung von Palästinensern an den Hilfszentren bekräftigte UNO-Generalsekretär António Guterres seine Forderung nach Konsequenzen. „Der Generalsekretär fordert weiterhin eine sofortige, unabhängige Untersuchung dieser Ereignisse und die Rechenschaftspflicht der Täter“, erklärte UNO-Sprecher Stéphane Dujarric. „Es ist inakzeptabel, dass Zivilisten beim Versuch, Nahrungsmittel zu beschaffen, ihr Leben riskieren und in mehreren Fällen sogar verlieren.“

Israel genehmigt der GHF die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen, um damit humanitäre Hilfe von UN-Organisationen und anderen Initiativen zu umgehen. Dies hat zu kritischen Äußerungen seitens der Vereinten Nationen geführt, die Israel vorwerfen, humanitäre Hilfe als Waffe einzusetzen.

Die israelische Regierung hatte seit März alle Hilfslieferungen in das abgeriegelte Gebiet blockiert, um Druck auf die Hamas auszuüben, die letzten Geiseln, die seit dem Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 entführt wurden, freizulassen. Es wurde erst vor etwa zwei Wochen eine Lockerung der Blockade vorgenommen. Der Überfall, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln genommen wurden, war der Auslöser des aktuellen Konflikts.

Die israelische Regierung begründet die Neuausrichtung der humanitären Hilfe in Gaza damit, dass zuvor Hilfsgüter von der Hamas gestohlen worden seien, jedoch gibt es seitens der UNO-Organisationen keine Beweise für einen systematischen Raub humanitärer Hilfe durch die Hamas.

Die US-Regierung verteidigte die bisherige Hilfe der GHF und stellte klar, dass es sich um eine unabhängige Organisation handelt, die kein Geld von der US-Regierung erhält, so die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, auf Nachfrage in Washington.

In einem weiteren Vorfall wurden aus Syrien abgefeuerte Raketen auf israelisch kontrolliertes Gebiet geschossen. Die israelische Armee berichtete, dass jedoch keine Verletzten gemeldet wurden und sie mit Artilleriefeuer auf die Abschussstelle reagierten. Dies ist der erste Raketenangriff aus Syrien seit mehr als einem Jahr.

Am Dienstagabend wurde zudem ein Raketenangriff aus dem Jemen gemeldet, der von der israelischen Luftabwehr abgefangen wurde. Berichte über Schäden oder Verletzte liegen bislang nicht vor.

Zusammenfassung

Der Konflikt im Gazastreifen bleibt angespannt, während humanitäre Hilfszentren geschlossen sind und es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Die Situation fordert umfassende internationale Aufmerksamkeit und Einsichten in die Geschehnisse vor Ort.