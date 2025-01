Schockierende Statistik: Fast 28% der Österreicher leben als Singles!

Der größte Wunsch der Befragten im neuen Jahr ist es, jemanden kennenzulernen, um eine schöne Zeit zu zweit zu verbringen (42 Prozent). Dies geht aus den am Freitag veröffentlichten Daten von Marketagent.com hervor, die 1.533 Personen befragten, darunter 435 Singles.

16 Prozent der Singles verspüren keinen Wunsch nach einer Partnerschaft.

Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es nur neun Prozent.

Die häufigsten Gründe, die Singles davon abhalten, eine Partnerschaft zu suchen, sind:

Angst vor Enttäuschung (28 Prozent)

Fehlende Hoffnung, einen passenden Partner zu finden (26 Prozent)

Sorge, auf eigene Bedürfnisse verzichten zu müssen (23 Prozent)

In Wien und Kärnten leben die meisten Singles (33 Prozent), während im Burgenland die wenigsten Singles (23 Prozent) zu finden sind.

Alternative Partnerschaftsformen sind für die Befragten eher nachrangig, während sie bei Männern vergleichsweise häufiger vorkommen:

Jeder vierte Mann interessiert sich für „Freundschaft plus“ (Freundschaft mit sexuellen Aspekten), im Vergleich zu nur sieben Prozent der Frauen.

20 Prozent der Männer könnten sich für eine „Situationship“ (unverbindliche Beziehung ohne Verpflichtungen) begeistern, während nur acht Prozent der Frauen daran interessiert sind.

22 Prozent der Single-Frauen haben keine konkreten Vorstellungen, im Vergleich zu 16 Prozent der Männer.

Die Studie zeigt zudem, dass Männer eher an Schüchternheit leiden bei der Anbahnung von Beziehungen (24 Prozent, Frauen 13 Prozent) und weniger Mut haben, etwas Neues zu wagen (18 Prozent, Frauen 11 Prozent). Bei den Single-Frauen verloren fast ein Drittel den Glauben, jemanden Passenden zu finden (Männer 21 Prozent). Eine der fünf Frauen gab an, sehr hohe Ansprüche an eine Partnerschaft zu haben (21 Prozent im Vergleich zu 14 Prozent der Männer).

Junge Singles streben besonders stark nach Zweisamkeit:

Sie wollen sich verlieben (43 Prozent).

Sie wünschen sich eine feste Bindung (39 Prozent).

22 Prozent möchten viel flirten und Spaß haben.

Auffallend ist, dass ein Drittel der Ungebundenen im Alter von 18 bis 29 Jahren nicht weiß, wo man jemanden kennenlernen kann. „Trotz der scheinbar vielfältigen Möglichkeiten sind vor allem die jüngeren Singles teilweise verunsichert und ratlos über die Art und Weise, wie sie die Partnersuche angehen sollten“, erklärte Parship-Psychologin Caroline Erb.