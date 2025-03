„Schockierende Wahrheit: Österreich erreicht Overshoot Day viel zu früh! Was bedeutet das für unsere Zukunft?“

Österreich steht erneut an der Spitze des Rankings bezüglich Ressourcenverbrauch und wirft damit ernsthafte Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit und des ökologischen Fußabdrucks des Landes auf. Besonders alarmierend ist die Situation in Katar, wo der nationale „Overshoot Day“ bereits am 6. Februar stattfand. Dies bedeutet, dass Katar seine jährlichen Ressourcen bereits bis Anfang Februar aufgebraucht hatte. Laut Ursula Bittner, Sprecherin von Greenpeace, ist das Abschneiden Österreichs ein besorgniserregender Hinweis auf unser konsumorientiertes Verhalten: „Wir leben auf viel zu großem Fuß – auf Kosten von Klima, Natur und künftigen Generationen. Wir müssen jetzt handeln und raus aus der Verschwendungswirtschaft, hinein in ein System, das Klima und Natur schützt und verantwortungsvoll mit knappen Ressourcen umgeht.“

Der diesjährige Welterschöpfungstag für Österreich wurde auf den 7. April datiert, was einem Verbrauch von 3,7 Erden entspricht. In diesem Jahr stieg der rechnerische Verbrauch jedoch auf etwa 4,1 Erden. Greenpeace erläutert, dass eine Veränderung der Berechnungsmethode für das Jahr 2025 die Vergleichbarkeit erschwert hat. Diese Veränderung hat jedoch nicht bedeutet, dass Österreich plötzlich mehr Ressourcen verbraucht, sondern betrifft vor allem die CO2-Zuordnung zu internationalen Warenströmen.

Die Anpassung der Berechnungsmethode hat dazu geführt, dass der ökologische Fußabdruck von Ländern wie Österreich ansteigt, ohne dass sich der tatsächliche Konsum signifikant verändert hat. Diese Änderungen betreffen auch die alten Welterschöpfungstage, die rückblickend neu bewertet werden, was zu einer Verschiebung der Zahlen führen könnte. Für die allgemeine Öffentlichkeit bleibt der diesjährige Welterschöpfungstag ein wichtiges Thema, da der nationale „Overshoot Day“ in Uruguay am 17. Dezember fällt.

Unter dem Begriff „Biokapazität“ verstecken sich biologisch produktive Flächen und Gewässer eines Landes oder der Welt, wie etwa:

Wälder

Ackerland

Weiden

Fischgründe

Bebaute Flächen

Auf der anderen Seite steht der ökologische „Bedarf“, der jene Fläche beschreibt, die nötig ist, um den Konsum eines Landes oder der Welt zu decken. Dies umfasst:

Pflanzenbasierte Lebensmittel und Fasern

Tierische Produkte

Fischereiprodukte

Holz und andere Waldprodukte

Fläche für Infrastruktur und Siedlungen

Wälder zur CO2-Aufnahme

Greenpeace betont jedoch, dass das Modell des ökologischen Fußabdrucks kritisch betrachtet werden sollte, da die Produktivität oft einseitig bewertet wird. So werden hohe Erträge pro Fläche als positiv gewertet, während negative Umweltwirkungen, wie der Einsatz von Pestiziden und die Erschöpfung von Böden, ignoriert werden. Intensive Monokulturen schneiden dadurch besser ab als ökologischer Landbau, was die Problematik verstärkt.

Die Methodik des Hektar-Ansatzes kann zudem wichtige Faktoren wie Wasserverbrauch, Biodiversität, Abfälle und toxische Substanzen nicht adäquat abbilden. Trotzdem bleiben der Welterschöpfungstag und der ökologische Fußabdruck wichtige Indikatoren für das Bewusstsein über ökologische Nachhaltigkeit und die physische Begrenztheit der Erde.

Anlässlich des „Overshoot Days“ organisieren mehrere Gruppen der österreichischen Klima- und Umweltbewegung eine Kundgebung am Christian-Broda-Platz in Wien-Mariahilf, um auf die drängende Problematik der Ressourcenverschwendung hinzuweisen. Zu den beteiligten Gruppen gehören Extinction Rebellion, Parents For Future sowie LobauBleibt, die durch Reden und künstlerische Beiträge auf die alarmierende ökologische Situation aufmerksam machen wollen.

Zusammenfassend ist die Situation in Österreich hinsichtlich der Ressourcenverwendung besorgniserregend und erfordert sofortige Maßnahmen. Der Druck auf natürliche Ressourcen wird sicherlich auch zukünftige Generationen betreffen, weshalb wir gezielte Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung unternehmen müssen.