In den frühen Morgenstunden wurden mehrere Wohnungen in der Umgebung Moskaus beschädigt, wie der Gouverneur über das soziale Netzwerk Telegram mitteilte. Die schwer betroffenen Bewohner, darunter neun Erwachsene und drei Kinder, mussten aus sieben Wohnungen evakuiert werden. Laut der Nachrichtenagentur TASS wurden auch drastische Maßnahmen im Zugverkehr ergriffen, insbesondere in der Moskauer Vorstadt Domodedowo, wo der gesamte Zugverkehr für eine gewisse Zeit eingestellt wurde. Die Agentur Ria berichtete zudem von Schäden an der Bahninfrastruktur, was die Erschütterungen in der Region zusätzlich verdeutlicht.

Ein Parkplatz in der Hauptstadtregion stand ebenfalls in Flammen, wie lokale Helfer berichteten, und der sogenannte „Baza“-Telegram-Kanal, der enge Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten hat, sowie andere russische Telegram-Kanäle veröffentlichten Videos, die mehrere brennende Wohnungseinheiten rund um Moskau zeigten. Die visuelle Berichterstattung über die nächtlichen Ereignisse hat die Besorgnis über die Sicherheit in der Region verstärkt.

Ukrainische Drohnenangriffe

Insgesamt wurden in der Nacht 337 ukrainische Drohnen über verschiedene Regionen Russlands abgeschossen, berichtete das russische Verteidigungsministerium laut TASS. Die Zahlen im Einzelnen sind wie folgt:

126 Drohnen wurden über der Region Kursk an der Grenze zur Ukraine abgefangen.

Der Rest wurde in acht anderen Regionen des Landes neutralisiert.

Ukrainischen Militärinformationen zufolge führte Russland am Montagabend einen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew durch. Dies wurde von Augenzeugen bestätigt, die Explosionen in der Stadt und der umliegenden Gegend hörten. Zudem wurde mitgeteilt, dass das Luftabwehrsystem in Betrieb war, um die russischen Drohnenangriffe abzuwehren, dies fiel also in eine Phase erhöhter militärischer Aktivität.

Internationale Diplomatie und strategische Entwicklungen

Die Drohnenangriffe fanden zeitlich genau vor dem geplanten Beginn von Gesprächen zwischen hochrangigen Vertretern der USA und der Ukraine in der saudischen Hafenstadt Jeddah statt. Das russische Außenministerium stellte einen Zusammenhang zwischen den ukrainischen Angriffen und dem für Dienstag anberaumten Besuch des OSZE-Generalsekretärs Feridun Sinirlioğlu in der russischen Hauptstadt her. Diese Verknüpfung verdeutlicht die anhaltenden Spannungen und die scharfen Rivalitäten, die das geopolitische Klima in dieser Region prägen.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit Hilfe westlicher Länder gegen die anhaltende russische Invasion. Teil ihrer Abwehrstrategie ist es, auch wiederholt militärische Ziele innerhalb Russlands zu attackieren, was die Dynamik des Konflikts weiter kompliziert. Diese Angriffe sind Teil eines umfassenderen Kriegsszenarios, das sowohl militärische als auch diplomatische Dimensionen umfasst.